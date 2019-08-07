Сущенко підписав документи про згоду відбувати термін в Україні – Фейгін

Засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, повідомив його захисник Марк Фейгін у коментарі «Укрінформу».

«Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього – телефоном, і більш раннього – особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні», – сказав Фейгін.

За його словами, перебільшувати значення цього факту не варто.

«Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі», – пояснив Фейгін.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у вересні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.