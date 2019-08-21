Обмін полоненими на Донбасі можливий не раніше ніж наприкінці вересня – представник угруповання «ЛНР»

Мінськ – У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Пройшов рівно місяць після вступу в дію чергової угоди про зупинення вогню, яка почало діяти 21 липня. Місяць тому були також інші обнадійливі заяви щодо обміну полоненими у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі та спільної відбудови зруйнованого мосту у Станиці Луганській, розведення сил і засобів ураження в «зонах безпеки». Проте наразі оптимізму за підсумками переговорів було значно менше.

Повного зупинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі немає, обстріли продовжуються, гинуть люди.

Посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік все ж назвав це перемир’я «найдієвішим із попередніх». За його словами, порушень режиму тиші тепер менше, ніж раніше, протягом місяця немає жертв серед цивільних осіб, хоча одна людина була поранена.

Речниця представника України на переговорах Дарка Оліфер також написала про «сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі» оголошеного місяць тому режиму тиші, хоча, на жаль, не обійшлося без втрат.

«Подальше безстрокове дотримання режиму тиші є особливо важливим в контексті початку нового навчального року», – зазначила вона.

Представник Росії на переговорах у Мінську Борис Гризлов, який вдає з себе не учасника, а посередника у цьому діалозі, за підсумками нинішніх переговорів заявив, що представники Києва та ОРЛДО «підтвердили свою прихильність домовленості про перемир’я».

Обмін полоненими: «конструктивні переговори»

Щодо обміну полоненими у зв’язку з конфліктом на Донбасі, речниця представника України на переговорах Дарка Оліфер лише підтвердила, що «триває конструктивна робота над взаємним звільненням утримуваних осіб». Про якісь терміну обміну ані вона, ані Мартін Сайдік сказати не змогли.

Зате перед журналістами у Мінську виступили представники угруповань, що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Росії. Вони, як завжди, заявили, що рухатися далі «заважає» Україна.

Зокрема представник на мінських переговорах від ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що Україна затягує «процесуальне очищення» людей зі списків для обміну, тобто ухвалення правових рішень для їхнього звільнення, тому про найближчий обмін полоненими можна буде говорити «у кінці вересня – на початку жовтня».

Терміни обміну відкладалися вже багато разів, більше ніж півтора року взагалі не було ніяких обмінів полоненими та арештованими у зв’язку з бойовими діями на Донбасі.

Міст у Станиці Луганській ремонтувати на почали

Важлива гуманітарна проблема – зруйнований міст через річку у Станиці Луганській. Минулого місяця сторони домовилися почати його ремонт, але робота відкладається через безпекові проблеми. Сьогодні цю тему обговорили знову і начебто домовилися про зрушення.

Вже 22 серпня через посла Мартіна Сайдіка сторони мають обмінятися письмовими звітами про завершення розмінування в районі мосту біля Станиці Луганської. Фактично, українська сторона зробила це вже 21 серпня – вона вже поінформувала представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка стосовно виконання взятих на себе зобов'язань щодо завершення розмінування в районі мосту біля Станиці Луганської та готовності розпочати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року.

Владислав Дейнего з угруповання «ЛНР» підтвердив, що після того, коли українська сторона повідомить про завершення розмінування Станиці Луганської, сторони зможуть приступити до синхронного демонтажу укріплених споруд на мосту.

За словами Дарки Оліфер, українська сторона наполягає, що до початку відновлювальних робіт на мосту «має бути демонтовано блокпост незаконних збройних формувань ОРЛО. В подальшому демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків у районі КПВВ «Станиця Луганська» повинен бути одночасним та дзеркальним».

Безсмертного замінив Гребенюк

У політичний підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі представника України Романа Безсмертного замінив Валерій Гребенюк. Про це повідомив посередник від ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік.

Валерій Гребенюк – кадровий дипломат, який народився на Луганщині, колишній посол України у країнах Південної Африки.

Політична група за участі Гребенюка 21 серпня знову обговорювала так звану «формулу Штайнмаєра», можливу амністію та проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Але без результатів, як завжди, й можливе рішення знову нічого не сказали.

У 2019 році Роман Безсмертний представляв Україну на переговорах у Мінську лише близько місяця, після чого 13 серпня був відсторонений президентом Володимиром Зеленським.