У Мінську триває «конструктивна робота» над звільненням утримуваних осіб – Оліфер

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську «триває конструктивна робота щодо взаємного звільнення утримуваних осіб», повідомила речниця колишнього президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона написала про це 21 серпня у фейсбуці за підсумками засідання контактної групи в Мінську.

Подробиць щодо обміну вона не навела.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-України» заявила, що після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна від Кремля очікують звільнення українських політв’язнів.

«Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків», – сказала Зеркаль.