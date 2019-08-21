У Мінську триває «конструктивна робота» над звільненням утримуваних осіб – Оліфер

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську «триває конструктивна робота щодо взаємного звільнення утримуваних осіб», повідомила речниця колишнього президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
Вона написала про це 21 серпня у фейсбуці за підсумками засідання контактної групи в Мінську.
Подробиць щодо обміну вона не навела.
Раніше заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-України» заявила, що після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна від Кремля очікують звільнення українських політв’язнів.
«Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків», – сказала Зеркаль.
- 19 серпня Макрон прийняв Путіна у Франції. Після переговорів президенти заявили про необхідність нової зустрічі у «нормандському форматі» вже найближчим часом. Він створений для вирішення збройного конфлікту на Донбасі. До «нормандської четвірки» входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.
- 20 серпня російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» прийняла передачі для п’ятьох утримуваних Росією українців – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.
- 21 серпня Івлєва розповіла, що адміністрація «Лефортово» прийняла передачі для трьох інших українців, утримуваних російською владою – Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова.
- До цього українці перебували в місцях позбавлення волі інших російських регіонах.
- За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.
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