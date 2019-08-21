Зеркаль заявила, що після зустрічі з Макроном від Путіна очікують звільнення українських в’язнів

Після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна від Кремля очікують звільнення українських політв'язнів, заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-України».

«Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків», – сказала Зеркаль.

19 серпня Макрон прийняв Путіна у Франції. Після переговорів президенти заявили про необхідність нової зустрічі у «нормандському форматі» вже найближчим часом. Він створений для вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Туди «нормандської четвірки» входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.