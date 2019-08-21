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21 Серпень 2019, Київ 18:50
Новини | Політика

Зеркаль заявила, що після зустрічі з Макроном від Путіна очікують звільнення українських в’язнів

Зеркаль: від Путіна очікують подальших кроків

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Після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна від Кремля очікують звільнення українських політв'язнів, заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-України».

«Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків», – сказала Зеркаль.

  • 19 серпня Макрон прийняв Путіна у Франції. Після переговорів президенти заявили про необхідність нової зустрічі у «нормандському форматі» вже найближчим часом. Він створений для вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Туди «нормандської четвірки» входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.
/**/ /**/ /**/ Зліва направо: президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еманнюель Макрон, 19 серпня 2019 року
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  • 20 серпня російська правозахисниця Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» прийняла передачі для п’ятьох утримуваних Росією українців – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.
  • 21 серпня Івлєва розповіла, що адміністрація «Лефортово» прийняла передачі для трьох інших українців, утримуваних російською владою – Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова.
  • До цього українці перебували в місцях позбавлення волі інших російських регіонах.
  • За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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