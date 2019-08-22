Пєсков: Путін і Макрон обговорювали обмін утримуваними між Україною і Росією

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон у перебігу переговорів між ними раніше цього тижня обговорювали, зокрема, обмін утримуваними між Україною і Росією, але без конкретних прізвищ, повідомив журналістам речник російського керівника Дмитро Пєсков.

«Якісь персоналії не обговорювалися. Відбувся дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України (так у Кремлі називають зону агресії Росії на частині сходу України, на окупованій частині Донбасу – ред.), обговорювалися російсько-українські відносини, в тому числі згадувалася тема обміну утримуваними особами», – сказав він.

А на подальше запитання про перспективи такого обміну він лише сказав: «Певні контакти з цього приводу здійснюються».

Макрон і Путін зустрічалися у Франції 19 серпня, і становище на сході України було однією з важливих тем їхніх переговорів – обидва лідери, зокрема, говорили про необхідність поновити зустрічі в «нормандському форматі», хоча Путін виставив до України певні умови для такої зустрічі.

Після тієї зустрічі в МЗС України заявили, що тепер від Кремля очікують звільнення українських політв’язнів.

Тим часом 20 серпня російська правозахисниця Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» прийняла передачі для п’ятьох утримуваних Росією українців – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка. 21 серпня Івлєва розповіла, що адміністрація «Лефортова» прийняла передачі для трьох інших українців, утримуваних російською владою, – Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова. До цього українці перебували в місцях позбавлення волі в інших російських регіонах. Припускають, що цих українців у Росії готують на обмін.

А в Україні адвокат Валентин Рибін заявив 22 серпня, що колишні українські військові Максим Одинцов і Олександр Баранов, засуджені у «справі кримських дезертирів», а також громадяни Росії Євген Мефьодов, фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі, й Ігор Кімаковський, затриманий як підозрюваний «агент ФСБ Росії», проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних у Росії українців. За його словами, в обміні візьмуть участь не тільки ці четверо, а й інші.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.