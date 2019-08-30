Офіс Зеленського: процес звільнення ще триває

Офіс президента України Володимира Зеленського заперечив завершення процесу обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

«Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні «джерела». Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства. Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах», – ідеться в повідомленні в мережі Facebook.

Процес переговорів щодо обміну заручників триває, повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у Facebook.

«Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!» – написала Гітлянська.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян. Зранку проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на родичів одного з 24 військополонених моряків поінформував, що їх уже доставили до Києва. За словами співрозмовника журналістів, «зустріч в аеропорту не планується».

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.