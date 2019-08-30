Звільнені Росією моряки вже в Києві – родичі

Утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доставили до Києва, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на родичів одного з моряків.

За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що «моряки вже в Україні», проте не уточнили, де саме.

«Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва», – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що «зустріч в аеропорту не планується».

Раніше в коментарі, який у Facebook уночі 30 серпня розмістив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, йшлося, що утримувані Москвою громадяни України, серед яких полонені моряки та режисер Олег Сенцов, повертаються в Україну після завершення обміну полоненими з Росією.

У Росії головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов о 4:30 у своєму телеграм-каналі повідомив, що «о п’ятій ранку літак зі звільненими українцями, включно із Сенцовим і моряками, має приземлитися в Києві».

Росія перевела Сенцова з в'язниці в північному місті Лабитнангі під варту в Москві на тлі переговорів з Києвом про можливий обмін в'язнями, повідомили інформаційні агенції ТАСС та Інтерфакс 29 серпня.

Раніше засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

25 жовтня 2018 українському режисерові Олегу Сенцову, ув’язненому в Росії, присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.