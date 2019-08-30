Крим.Реалії: рідні одного з українських моряків повертаються додому

Рідні одного з українських військових моряків, яких повинні повернути на Батьківщину в межах українсько-російського обміну, повертаються додому, не доїхавши до Києва. Про це вони повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Ми просто піддалися емоціям і рвонули на Київ. Нам сказали в офісі українського омбудсмена (і не тільки там) чекати офіційного дзвінка», – на умовах анонімності пояснив батько одного з моряків.
Крим.Реалії намагаються отримати офіційний коментар українського омбудсмена про подробиці обміну.
Раніше рідні утримуваних у Росії моряків повідомили Крим.Реалії про їхній приліт до Києва. Однак офіційне підтвердження цієї інформації так і не з’явилося.
У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян.
Джерело Крим.Реалії в командуванні Збройних сил України повідомило, що офіційної зустрічі полонених Росією українських моряків і політв’язнів в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть до лікарні.
Служба безпеки України та Офіс президента заперечили інформацію про обмін.
Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
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