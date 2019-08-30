СБУ: процес переговорів щодо обміну заручників триває

Процес переговорів щодо обміну заручників триває, повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у Facebook.

«Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!» – написала Гітлянська.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян. Зранку проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на родичів одного з 24 військополонених моряків поінформував, що їх уже доставили до Києва. За словами співрозмовника журналістів, «зустріч в аеропорту не планується».

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.