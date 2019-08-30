Крим.Реалії: офіційної зустрічі моряків і політв’язнів в аеропорту не буде, їх відвезуть до лікарні

Офіційної зустрічі полонених Росією українських моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть до лікарні, повідомило проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії джерело в командуванні Збройних сил України, якому редакція довіряє.

Про те, що не буде зустрічі в аеропорту, раніше на умовах анонімності повідомили Крим.Реалії рідні моряків.

З офіційних і незалежних джерел підтвердження інформації немає.

Після попередніх передач утримуваних Росією українців їх обстежували і лікували в «Науково-практичному центрі профілактичної і клінічної медицини» Державного управління справами України.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян. Зранку проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на родичів одного з 24 військополонених моряків поінформував, що їх уже доставили до Києва. За словами співрозмовника журналістів, «зустріч в аеропорту не планується».

Водночас Служба безпеки України заявила, що процес переговорів щодо обміну заручників триває.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.