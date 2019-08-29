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29 Серпень 2019, Київ 11:39
Новини | Політика

Сенцова етапували з Лабитнангі до Москви – російські ЗМІ

Фото Олега Сенцова, оприлюднене 9 серпня 2018 року

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Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова етапували з колонії в північному російському місті Лабитнангі до Москви, повідомили російські агентства «Інтерфакс» і ТАСС із посиланням на свої джерела.

За даними «Інтерфаксу», Сенцов перебуває в московському слідчому ізоляторі номер два («Бутирка»).

Його адвокат Дмитро Дінзе наразі не підтверджує інформацію про переміщення Сенцова.

Зранку 29 серпня мати режисера Людмила Сенцова повідомила, що син вперше за тривалий час не зателефонував їй з колонії, хоча раніше завжди зв’язувався з нею наприкінці місяця.

Українці висловили свою підтримку Олегу Сенцову (відео)
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Українці висловили свою підтримку Олегу Сенцову (відео)

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Раніше засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

25 жовтня 2018 українському режисерові Олегу Сенцову, ув’язненому в Росії, присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

/**/ /**/ /**/ Вишинський перебував у СІЗО із травня 2018 року
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