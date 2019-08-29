Сенцов уперше за тривалий час не телефонував матері з колонії в Лабитнангі

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов вперше за тривалий час не зателефонував матері з колонії в північному російському місті Лабитнангі, хоча раніше завжди зв’язувався з нею наприкінці місяця. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила мати Сенцова Людмила.

«Ні, не подзвонив, хоча вчора, 28-го, був якраз місяць, як він дзвонив в той раз. А він рівно через місяць на 20 хвилин починає дзвонити, але вчора не подзвонив… Я чула тільки одне: буде якийсь обмін 33 на 33. Олег у цей список не ввійшов. Сказали так... Коли я розмовляла з киянами позавчора, так, сказали, що він у Лабитнангі в тюрмі, в тій же колонії. Ніде ніякого руху. Від Олега прийшов (у мене день народження був 12-го) рекомендований лист… У перший раз за всі 5 років з поздоровленнями і сказав: «Мамо, ти вір, ми скоро обіймемося». Ось це було написано», – розповіла Людмила Сенцова.

Кілька російських анонімних телеграм-каналів стверджують, що Сенцова вивезли 28 серпня вдень з колонії №8 у місті Лабитнангі. Де саме зараз перебуває Сенцов, невідомо. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Раніше засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

28 серпня прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, коментуючи звільнення з СІЗО Кирила Вишинського, написала, що йому змінили запобіжний захід у рамках підготовки до обміну «35 на 35». Згодом це повідомлення в твітері Сарган видалила.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

25 жовтня 2018 українському режисерові Олегу Сенцову, ув’язненому в Росії, присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Олега Сенцова і Олександра Кольченка, якого також затримали і засулили разом із ним у Криму, до списку політв’язнів.