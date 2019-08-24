Сенцов отримав премію фестивалю Solidarity of Arts у Польщі

Український режисер Олег Сенцов отримав премію «Нептун» фестивалю Solidarity of Arts в Польщі. Про це 23 серпня повідомив адвокат Дмитро Дінзе в Фейсбуці.

У польському Гданську в цьому році фестиваль Solidarity of Arts присвятили Олегу Сенцову, повідомляє проект Радіо Свобода Крим. Реалії. Премію «Нептун» вручили сестрі Сенцова Наталії Каплан.

«Польське радіо» повідомляє, що гаслом фестивалю стала мужність.

«У цьому році фестиваль присвячений людині, яка не з нами – Олег Сенцов. Його доля говорить не тільки про майбутнє Росії і України, а й усієї Європи. Наш фестиваль є демонстрацією солідарності з ним», – сказав директор Європейського центру Солідарності у Гданську Басіль Керський.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

25 жовтня 2018 українському режисерові Олегу Сенцову, ув’язненому в Росії, присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Олега Сенцова і Олександра Кольченка, якого також затримали і засулили разом із ним у Криму, до списку політв’язнів.