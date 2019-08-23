На форумі видавців у Львові презентують нову книжку Сенцова

«Видавництво старого лева» анонсувало на своєму сайті презентацію нової книжки оповідань Олега Сенцова «Маркетер», що відбудеться 22 вересня під час цьогорічного львівського книжкового форуму.

«Ця книга — збірка малої автобіографічної прози Олега. Автор розповідає в ній здебільшого про свої студентські роки: складання іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах, нестримні веселощі, безгрошів’я — звичні складові життя молоді, яка здобуває знання. Початок дев’яностих. Зміна цінностей. Руйнування стереотипів.Становлення. Загартовування душі й характеру. Любов, дружба, виживання і бізнес», – написали представники видавництва на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомляється, у презентації планується участь української правозахисниці Олександри Матвійчук, письменників Андрія Куркова, Сергія Жадана та Мар’яни Савки,а також акторки та громадської діячки Римми Зюбіної.

Наразі вже кілька книг малої прози Сенцова (зокрема, «Жизня», «Купите книгу, она смешная» та «Рассказы») вийшли друком вже у період його ув’язнення у Росії. Окрім того, побачила світ книга Олександра Мимрука «Олег Сенцов» про його життя і діяльність.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

25 жовтня 2018 українському режисерові Олегу Сенцову, ув’язненому в Росії, присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Олега Сенцова і Олександра Кольченка, якого також затримали і засулили разом із ним у Криму, до списку політв’язнів.