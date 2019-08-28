Суд звільнив керівника «РИА Новости Украина» Вишинського із СІЗО

Київський апеляційний суд звільнив керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського зі слідчого ізолятора. Його відпустили під особисте зобов’язання.

Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Водночас суд не зобов’язував Вишинського носити електронний браслет і здавати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебував в СІЗО.

Крім держзради, Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберіганні зброї.

Вишинського обвинувачують у тому, що на посаді керівника «РИА Новости-Украина» він «сприяв підривній діяльності Росії проти України». За версією прокуратури, сприяння полягало в тому, що в період з 2014 по 2018 рік Вишинський розмістив на сайті своєї агенції 72 статті «антиукраїнського спрямування». Обвинувачення вважає, що гроші на цю діяльність підсудному переказувало МІА «Россия Сегодня» через кіпрський офшор і фірму-прокладку з Сербії.

Сам Вишинський відкидає всі обинувачення і вважає справу проти себе політично мотивованою. Він заявляє, що всі матеріали на сайті «РИА Новости-Украина», в яких обвинувачення вбачає склад злочину, відповідали стандартам журналістики.

Після арешту Вишинський відмовився від українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.