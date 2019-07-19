Суд у Києві відмовився звільнити Вишинського з-під варти

Подільський районний суд Києва вирішив залишити під вартою керівника інформагенції «РИА Новини-Украина» Кирила Вишинського, обмін якого на українських політв’язнів в останні дні активно обговорюють в Україні й Росії. Таке рішення суд ухвалив на засіданні 19 липня, підтримавши клопотання сторони обвинувачення.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на думку суддів, є ризики, що на волі він втече чи впливатиме на свідків.

На початку засідання прокурор Євген Комаровський подав клопотання про продовження тримання під вартою для Вишинського на 60 діб.

Він обґрунтував своє прохання тим, що, на думку обвинувачення, поза межами СІЗО Вишинський може втекти до Росії.

За словами прокурора, існують ризики, що посольство Росії виготовить підсудному новий паспорт, за допомогою якого він втече.

Адвокат Андрій Доманський, який захищає Вишинського, заперечив проти задоволення клопотання прокурора. Він сказав, що заяви обвинувачення про можливу втечу його клієнта не підтверджується жодними доказами.

Захист подав зустрічне клопотання, в якому просив відпустити підсудного під особисте зобов’язання з умовою, що він носитиме засіб електронного контролю.

Вишинський у своїй промові заявив, що не має намірів утікати, тому що він зацікавлений у подальшому розгляді справи й встановленні істини.

Наступне засідання призначено на 16 вересня.

Вишинський перебуватиме під вартою до 19 вересня включно.

Ухвала про продовження арешту може бути оскаржена в апеляційному суді.

Президент України Володимир Зеленський 19 липня заявив, що Київ готовий звільнити Вишинського, якщо Росія одночасно звільнить українського кінорежисера Олега Сенцова.

Головний редактор «РІА Новини-Україна» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді. Через два дні він був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

4 травня його справу почав розглядати Подільський районний суд Києва. Крім держзради Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу (ст. 109 ККУ), сепаратизм (ст. 110), розпалювання національної ворожнечі (ч. 1 ст. 161) і незаконне зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263).

Вишинського обвинувачують у тому, що на посаді керівника «РИА Новости-Украина» він «сприяв підривній діяльності Росії проти України». За версією прокуратури, сприяння полягало в тому, що в період з 2014 по 2018 року Вишинський розмістив на сайті своєї агенції 72 статті «антиукраїнського спрямування», а гроші на цю діяльність підсудному переказувало МІА «Россия Сегодня» через через кіпрський офшор і фірму з Сербії.

Сам Вишинський відкидає всі обинувачення і вважає справу проти себе політично вмотивованою. Він заявляє, що всі матеріали на сайті «РИА Новости-Украина», в яких обвинувачення вбачає склад злочину, відповідали стандартам журналістики.

Після арешту Вишинський відмовився від українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.