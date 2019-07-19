У Києві відбудеться суд над Вишинським із розгляду клопотання про звільнення з-під варти

У Подільському районному суді Києва 19 липня о 15:00 має відбутися засідання у справі керівника інформагенції «РИА Новини-Украина» Кирила Вишинського, обмін якого на українських політв’язнів в останні дні активно обговорюють в Україні та Росії.

Адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив раніше, що 19 липня клопотатиме про звільнення свого підзахисного під особисте зобов’язання. Прокурор Євген Комаровський заявив, що наполягатиме на продовженні арешту Вишинського без права виходу під заставу. За його словами, необхідність такого кроку обґрунтована тим, що на свободі Вишинський може сховатися від слідства.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Київ готовий звільнити Вишинського, якщо Росія одночасно звільнить українського кінорежисера Олега Сенцова.

Головний редактор «РІА Новини-Україна» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді. Через два дні він був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

4 травня його справу почав розглядати Подільський районний суд Києва. Крім держзради Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу (ст. 109 ККУ), сепаратизм (ст. 110), розпалювання національної ворожнечі (ч. 1 ст. 161) і незаконне зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263).

Вишинський обвинувачується в тому, що на посаді керівника «РИА Новости-Украина» він «сприяв підривній діяльності Росії проти України». За версією прокуратури, сприяння полягало в тому, що в період з 2014 по 2018 року Вишинський розмістив на сайті своєї агенції 72 статті «антиукраїнського спрямування», а гроші на цю діяльність підсудному переказувало МІА «Россия Сегодня» через через кіпрський офшор і фірму з Сербії.

Сам Вишинський відкидає всі обинувачення і вважає справу проти себе політично вмотивованою. Він заявляє, що всі матеріали на сайті «РИА Новости-Украина», в яких обвинувачення вбачає склад злочину, відповідали стандартам журналістики.

Після арешту Вишинський відмовився від українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.