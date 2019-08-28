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28 Серпень 2019, Київ 17:26
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Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський коментує своє звільнення з київського СІЗО – відео

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський коментує своє звільнення з київського СІЗО – відео
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Київський апеляційний суд звільнив керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського зі слідчого ізолятора. Його відпустили під особисте зобов’язання. Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі. Водночас суд не зобов’язував Вишинського носити електронний браслет і здавати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. В інтерв'ю проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський заявив, що не підписував папери на обмін. Вишинський перебував у СІЗО із травня 2018 року.

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