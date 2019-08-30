Медведчук зустрівся з українцями, утримуваними в «Лефортові». Адвокатів туди не пустили

Депутати Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук і Вадим Рабінович побували у московському СІЗО «Лефортово», де перебувають отримувані Росією Українці.

При цьому раніше туди не пустили адвокатів, які представляють інтереси українських політв’язнів Володимира Балуха та Олександра Кольченка.

Депутати відвідали політв’язнів Станіслава Клиха і Миколу Карпюка. Вони висловили сподівання, що обмін утримуваними особами між Росією і Україною відбудеться.

Адвокатів до Балуха та Кольченка не пустила адміністрація СІЗО. Голова правозахисної організації «Агора» Павло Чиков підкреслив, що це є прямим порушенням закону, «і ніякий обмін його не виправдовує».

Джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили 30 серпня, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

Про те, що обмін може відбутися наступного тижня, повідомив раніше український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін. Він вказав, що його підзахисні все ще перебувають у СІЗО в Україні, а можливою датою обміну назвав вівторок, 3 вересня.

Офіс президента України Володимира Зеленського раніше 30 серпня заперечив завершення процесу обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

«Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах», – мовиться в повідомленні в соцмережі Facebook.

Процес переговорів щодо обміну заручників триває, повідомила також речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.