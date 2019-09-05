Передача Цемаха Росії буде помилкою України – західні експерти

Сорок депутатів Європейського парламенту звернулись до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Як припускають, він є серед осіб, яких вимагає Росія у списку для обміну полоненими з Україною. Обмін може відбутися вже 7 вересня, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна». Слідчі з Нідерландів також просять Київ не видавати його, бо хочуть допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу МH17.

Експерти у США й Лондоні кажуть, що передача Цемаха Москві була б великою помилкою Києва і завдала б шкоди розслідуванню збиття малайзійського «Боїнга».

«Якщо Україна передасть Цемаха Росії, це надзвичайно ускладнить розслідування. За деякими даними, він був присутній у тій місцевості, де був збитий МН17, за іншими даними – він був командиром підрозділу протиповітряної оборони, тому, очевидно, він має інформацію, яка має важливе значення для слідства. Кремль знає: якщо його віддадуть Росії, він не становитиме для неї небезпеки, він ніколи не говоритиме з нідерландськими слідчими», – каже колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Чому Кремль не хоче допустити появи Цемаха в Гаазі? Дослідник розслідувального сайту Bellingcat Христо Ґрозев каже, що Москва намагається делегітимізувати судовий процес.

Він зможе пролити світло на так званих кураторів з Москви, які надавали інструкції

«Росія хоче, щоб на суді в Нідерландах не з’явився жоден свідок. Це на сьогоднішній день – головна мета Кремля. Його свідчення не змінять об’єктивної доказової бази, яку вже має слідча група, докази у них вже є. Але відсутність цього свідка завдасть значної шкоди легітимності в очах світу самої судової процедури, судового процесу. Принаймні, саме на цьому буде наполягати Кремль: бачите, ви не маєте в нідерландському суді жодного обвинуваченого, жодного свідка. Нам навіть не потрібно висилати на слухання адвокатів, команду юристів, отже, це є однобока справа», – вважає дослідник.

Крім того, свідчення Цемаха можуть перетворити багатьох російських керівників на воєнних злочинців, каже Ґрозев.

«Він (Цемах) може надати багато цінної інформації. Багато об’єктивної інформації слідчі вже мають, але він може дати додаткову інформацію про те, хто віддавав накази, а це те, що залишається не цілком зрозумілим для слідчих. Він може розповісти, хто ті особи, які дозволили статися цьому, дозволили, щоб був переданий «Бук» із цілою командою. Він може назвати імена членів цієї команди. Нідерландські слідчі хочуть почути імена людей, які віддавали накази, а не солдатів. Він зможе пролити світло на так званих кураторів із Москви, які надавали інструкції. Слідчим потрібна така інформація від живого свідка; тільки люди, які перебували тоді на місці подій, можуть її надати», – наголошує дослідник.

Можна зрозуміти й складність ситуації, в якій опинилось нове українське керівництво, каже Ґрозев, – адже громадськість чекає якомога швидкого повернення українських полонених.

«Я вірю, я сподіваюсь, що на особистому рівні родичі, родини загиблих із рейсу МН17 зрозуміють, що Україна повинна подбати про життя невинних моряків та інших людей, якій зараз перебувають у російському полоні», – каже експерт.

Можливо, інший список обміну міг би і задовольнити інтереси України і разом з тим уможливити свідчення Цемаха в нідерландському суді

Стівен Пайфер погоджується: українське керівництво опинилось перед дилемою. Але, вважає він, є спосіб її вирішення, який би зберіг і репутацію країни, і життя українських полонених.

«Україна працює у двох напрямках. Один – очевидно, робота над поверненням українських полонених, яких утримують незаконно, інший напрямок – це міжнародна співпраця. І ці інтереси не збігаються. Втім, я думаю, є інші люди, повернення яких хотіла б Росія, можливо, інший список обміну міг би і задовольнити інтереси України, і разом з тим уможливити свідчення Цемаха в нідерландському суді», – каже Пайфер.

А поки що український суд продовжив арешт Володимира Цемаха, про що ЗМІ повідомив його адвокат Роман Гонтарєв.