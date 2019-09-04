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05 Вересень 2019, Київ 01:11
Новини | Політика

Депутати Європарламенту звернулися до Зеленського через можливу видачу Цемаха Росії

Володимир Цемах, якого вважають одним із важливих свідків у справі MH17

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40 депутатів Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Європейські парламентарі вказують, що Цемах вважається важливим свідком у розслідуванні збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це повідомила в твіттері євродепутатка від Нідерландів Каті Пірі.

«Пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні щодо збиття MH17 і доступ до нього та його свідчення Спільній слідчій групі мають надзвичайну важливість для судового переслідування з боку країн, які беруть участь», – ідеться в листі.

«Усі країни, які мають можливість сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню відповідальних, повинні повністю співпрацювати зі слідством», – наголошують євродепутати.

Раніше цього тижня речник слідчої групи в справі MH17 Брехтьє ван де Мосдейк повідомив, що слідчі з Нідерландів хочуть допитати Володимира Цемаха, поряд із яким був збитий літак MH17. Цей чоловік заpаз перебуває під вартою в Україні.

«Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії», – наголосив речник. Він додав, що голландська прокуратура зацікавлена в тому, щоб Цемах і надалі залишався в Україні.

«Військовий квиток» Володимира Цемаха – зенітника угруповання «ДНР»
«Військовий квиток» Володимира Цемаха – зенітника угруповання «ДНР»

Суд продовжив арешт Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

Про те, що спецслужби України вивезли Цемаха з окупованої частини Донбасу в липні повідомила російська служба ВВС.

Зліва: фотографія Володимира Цемаха біля Савур-Могили від 27 травня 2018 року. Праворуч: Володимир Цемах після арешту
Зліва: фотографія Володимира Цемаха біля Савур-Могили від 27 травня 2018 року. Праворуч: Володимир Цемах після арешту

За цими даними, Володимир Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня. За словами адвоката і родичів Цемаха, українські спецслужби вивезли його на підконтрольну Києву територію, де він був заарештований на 2 місяці.

За даними BBC, Цемаха звинувачують в «створенні терористичної групи чи терористичної організації», йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

/**/ /**/ /**/ Квіти та дитячі іграшки біля посольства Нідерландів в Україні в пам’ять загиблих людей, які летіли в «Боїнгу» рейсу MH17. Київ, 21 липня 2014 року. Літак був збитий російською установкою «Бук», в результаті чого загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей
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Місто Сніжне розташоване за 20 кілометрів від кордону з Росією. За даними Міжнародної слідчої групи, запуск ракети з установки «Бук» по «Боїнгу» був здійснений з району селища Первомайське за 6 кілометрів на південь від Сніжного. Ця територія на час трагедії контролювалася проросійськими бойовиками.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту, в тому числі 80 дітей.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.

/**/ /**/ /**/ Володимир Цемах – зенітник угруповання «ДНР» зі Сніжного, поряд з яким був збитий «Боїнг» рейсу MH17. Спецлужби України затримали його у власній квартирі на окупованій частині Донбасу і доставили до Києва
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