Депутати Європарламенту звернулися до Зеленського через можливу видачу Цемаха Росії

40 депутатів Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Європейські парламентарі вказують, що Цемах вважається важливим свідком у розслідуванні збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це повідомила в твіттері євродепутатка від Нідерландів Каті Пірі.

«Пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні щодо збиття MH17 і доступ до нього та його свідчення Спільній слідчій групі мають надзвичайну важливість для судового переслідування з боку країн, які беруть участь», – ідеться в листі.

«Усі країни, які мають можливість сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню відповідальних, повинні повністю співпрацювати зі слідством», – наголошують євродепутати.

Раніше цього тижня речник слідчої групи в справі MH17 Брехтьє ван де Мосдейк повідомив, що слідчі з Нідерландів хочуть допитати Володимира Цемаха, поряд із яким був збитий літак MH17. Цей чоловік заpаз перебуває під вартою в Україні.

«Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії», – наголосив речник. Він додав, що голландська прокуратура зацікавлена в тому, щоб Цемах і надалі залишався в Україні.

Суд продовжив арешт Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

Про те, що спецслужби України вивезли Цемаха з окупованої частини Донбасу в липні повідомила російська служба ВВС.

За цими даними, Володимир Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня. За словами адвоката і родичів Цемаха, українські спецслужби вивезли його на підконтрольну Києву територію, де він був заарештований на 2 місяці.

За даними BBC, Цемаха звинувачують в «створенні терористичної групи чи терористичної організації», йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Місто Сніжне розташоване за 20 кілометрів від кордону з Росією. За даними Міжнародної слідчої групи, запуск ракети з установки «Бук» по «Боїнгу» був здійснений з району селища Первомайське за 6 кілометрів на південь від Сніжного. Ця територія на час трагедії контролювалася проросійськими бойовиками.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту, в тому числі 80 дітей.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.