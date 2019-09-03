Суд продовжив арешт «зенітника ДНР» зі Сніжного, поряд з яким був збитий літак MH17 – адвокат

Суд продовжив арешт Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17. Про це повідомляє агентство «Українські Новини» із посиланням на його адвоката Романа Гонтарєва.

«Йому продовжили запобіжний захід – арешт», – сказав адвокат.

При цьому він відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні утримуваними особами з Росією.

За даними низки ЗМІ, Росія вимагає від України видати їй Цемаха, «ключового свідка у справі збиття літака рейсу МН17» в рамках обміну, а Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього важливого фігуранта справи про знищення малайзійського літака в небі над Донбасом влітку 2014 року.

Про те, що спецслужби України вивезли Цемаха з окупованої частини Донбасу в липні повідомила російська служба ВВС.

За цими даними, Володимир Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня. За словами адвоката і родичів Цемаха, українські спецслужби вивезли його на підконтрольну Києву територію, де він був заарештований на 2 місяці.

За даними BBC, Цемаха звинувачують в «створенні терористичної групи чи терористичної організації», йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Місто Сніжне розташоване за 20 кілометрів від кордону з Росією. За даними Міжнародної слідчої групи, запуск ракети з установки «Бук» по «Боїнгу» був здійснений з району селища Первомайське за 6 кілометрів на південь від Сніжного. Ця територія на час трагедії контролювалася проросійськими бойовиками.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.