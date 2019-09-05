Нідерланди: повідомлення з Києва «викликають багато запитань» – міністр Блок про звільнення Цемаха

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив 5 вересня, що перебуває «в тісному контакті з владними органами України» з приводу звільнення з-під варти фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха. Про це повідомляє нідерландське агентство ANP, називаючи звільненого з-під варти Цемаха «підозрюваним».

«Ми добре поінформовані про це», – сказав Блок, але не захотів говорити про справу бльше. За словами міністра, повідомлення з Києва «викликають багато запитань». Блок також не став коментувати, чи були Нідерланди поінформовані про ймовірне звільнення Цемаха наперед.

Раніше в міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд, є «цікавою для слідства людинЦеою».

«Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити», – сказала Радіо Свобода телефоном речниця міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк.

5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.

Слідчі з Нідерландів просять Київ не видавати його, бо хочуть допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Напередодні 40 депутатів Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати Цемаха. Європейські парламентарі наголосили, що Цемаха вважають важливим свідком у розслідуванні справи MH17.

Нещодавно суд продовжив арешт Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

Про те, що спецслужби України вивезли Цемаха з окупованої частини Донбасу, в липні повідомила російська служба ВВС.

За даними BBC, Цемаха звинувачують в «створенні терористичної групи чи терористичної організації», йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Місто Сніжне розташоване за 20 кілометрів від кордону з Росією. За даними Міжнародної слідчої групи, запуск ракети з установки «Бук» по «Боїнгу» був здійснений з району селища Первомайське за 6 кілометрів на південь від Сніжного. Ця територія на час трагедії контролювалася проросійськими бойовиками.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту, в тому числі 80 дітей.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.