Путін: переговори про «масштабний обмін» між Росією й Україною «близькі до фіналізації»

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що переговори з Україною про обмін утримуваними особами «близькі до фіналізації». Виступаючи 5 вересня на Східному економічному форумі у російському Владивостоці, Путін наголосив, що цей обмін «буде масштабним».

«Виходячи з міркування гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо в тому числі і з офіційною владою, так що я думаю, що найближчим часом це стане відомо», – цитує Путіна російське державне агентство новин ТАСС.

Він додав, що обмін стане «хорошим кроком до нормалізації відносин» між Росією й Україною.

Раніше сьогодні Київський апеляційний суд звільнив з-під варти громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха, якого називають ключовим свідком у справі збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом.

Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.

Слідчі з Нідерландів просять Київ не видавати його Москві, бо хочуть допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Напередодні в Кремлі заявляли, що не будуть анонсувати дату обміну утримуваними особами між Україною і Росією через «чутливість» теми.

4 вересня російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на два дипломатичні джерела повідомило, що процес обміну, «можливо, буде запущений до кінця цього тижня», а ймовірною датою його проведення назвали 7 вересня. При цьому в повідомленні йшлося, що це все – попередня інформація, узгодження триває.

2 вересня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що переговори щодо обміну утримуваними між Росією й Україною тривають.

Джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили 30 серпня, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян. Пізніше Офіс президента України Володимира Зеленського заперечив завершення процесу обміну. Про те, що процес переговорів щодо обміну триває, повідомила також речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.