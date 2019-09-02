У «Лефортово» прийняли передачі для вісьмох політв’язнів і 24 моряків – журналіст

В московському слідчому ізоляторі «Лефортово» прийняли передачі для вісьмох політв’язнів і 24 військовополонених моряків, повідомив увечері 2 вересня журналіст українського видання УНІАН Роман Цимбалюк.

Він назвав передачу пакунків ув’язненим «операцією зі встановлення осіб громадян України», яких зараз утримують у цьому СІЗО.

«Принесли передачі. І їх прийняли, що вже само по собі є великим везінням. Взяли для 24 моряків і вісьмох наших засуджених. Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сізонович. Всього 32 людини. Можливо, перелік неповний. Також незрозуміло, де Сенцов», – розповів Цимбалюк.

Журналіст уточнив, що передавав пакунки разом із російською журналісткою Вікторією Івлєвою. В них були цигарки, шоколад, горіхи, ковбаса і сир для цивільних ув’язнених.

2 вересня російська омбудсменка Тетяна Москалькова повідомила, що переговори щодо обміну утримуваними між Києвом та Москвою тривають.

Офіс президента України Володимира Зеленського раніше 30 серпня заперечив завершення процесу обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.