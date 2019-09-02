Переговори по обміну утримуваними між Росією та Україною тривають – Москалькова

Переговори щодо обміну утримуваними між Росією та Україною тривають. Про це заявила російський обмудсмен Тетяна Москалькова.

«Дуже важливо, щоб люди могли повернутися додому. Потрібно виконати юридичних процедур, пов'язаних з оформленням документів, іншими питаннями, але процес розпочався, такі переговори тривають», – зазначила вона на зустрічі зі студентами одного з Московських вузів.

Джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили 30 серпня, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

Про те, що обмін може відбутися наступного тижня, повідомив раніше український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін. Він вказав, що його підзахисні все ще перебувають у СІЗО в Україні, а можливою датою обміну назвав вівторок, 3 вересня.

Офіс президента України Володимира Зеленського раніше 30 серпня заперечив завершення процесу обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

«Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах», – мовиться в повідомленні в соцмережі Facebook.

Процес переговорів щодо обміну заручників триває, повідомила також речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.