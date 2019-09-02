Помічник Зеленського: є «велике сподівання», що обмін утримуваними відбудеться незабаром

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сподівається, що обмін утримуваними особами з Росією відбудеться уже незабаром.

«Можу лише сказати, що в телефонній розмові двох президентів, сам факт якої я підтримую, ця тема обговорювалася, і у мене є велике сподівання на те, що це відбудеться незабаром. Робота триває, запевняю вас», – сказав Єрмак у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він не уточнив, коли відбулася розмова між президентами.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян. Уже на ранок Служба безпеки України та Офіс президента заперечили завершення процесу обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

Через кілька годин джерело Радіо Свобода в правоохоронних органах повідомило, що обмін утримуваними особами відкладається на наступний тиждень.

Наприкінці серпня російські засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права).

23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.