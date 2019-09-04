Речник Путіна про дату обміну між Україною і Росією: «анонсів тут бути не може»

У Кремлі заявляють, що не будуть анонсувати дату обміну утримуваними особами між Україною і Росією через «чутливість» теми.

«Тема чутлива. Анонсів тут бути не може. Факт стане відомим», – заявив 4 вересня російським ЗМІ речник президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливість такого обміну до кінця тижня.

4 вересня російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на два дипломатичні джерела повідомило, що процес обміну, «можливо, буде запущений до кінця цього тижня», а ймовірною датою його проведення назвали 7 вересня. При цьому в повідомленні йшлося, що це все – попередня інформація, узгодження триває.

2 вересня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що переговори щодо обміну утримуваними між Росією й Україною тривають.

Джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили 30 серпня, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян. Пізніше Офіс президента України Володимира Зеленського заперечив завершення процесу обміну.

Про те, що процес переговорів щодо обміну триває, повідомила також речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.