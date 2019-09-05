Сенатор США Кріс Мерфі вийшов до преси разом зі своїм колегою Роном Джонсоном після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. На запитання Радіо Свобода, як він оцінює звільнення з-під варти апеляційним судом і можливий обмін Володимира Цемаха, ймовірного ключового свідка у справі про МН17, Мерфі відповів, що саме судове рішення не коментує, але висловлює сподівання на успішні переговори між Києвом та Москвою в контексті звільнення утримуваних Росією українців. Володимир Цемах – колишній «командир ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17. У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), що займається розслідуванням цієї справи, називають Цемаха «цікавою людиною для слідства».