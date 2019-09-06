У Маріуполі розставлять 120 капканів на акції «В’язні Кремля»

У Маріуполі на проспекті Миру з’являться більше сотні капканів, там правозахисники проведуть акцію «В’язні Кремля» в підтримку українських в’язнів в Росії і окупованому Криму.

«На проспекті Миру, 69-71 буде встановлена інсталяція з 120 штучних капканів, що відповідає кількості заарештованих російською владою. На сьогоднішній день це 96 політв’язнів і 24 військовополонених моряків. У центрі інсталяції буде розташовано інформаційний стенд, на якому буде пояснюватися мета акції і буде розміщена інформація про політв’язнів», – повідомляють організатори.

За інформацією правозахисників, також буде працювати інформаційна палатка, в якій жителі міста можуть отримати спеціально створену до акції тематичну газету з інформацією та історіями в’язнів. Активісти міжнародної акції #SaveOlegSentsov запропонують всім бажаючим написати листа або підписати листівки для ув’язнених Кремля, які після туру будуть передані кожному адресату.

Маріуполь – четверте місто з десяти в турі «В’язні Кремля» в підтримку українських в’язнів.

Як зазначають правозахисники, метою акції є привернення уваги громадськості до українських політичних в’язнів, яких утримує російська влада, у тому числі кримських татар. Однією з головних ідей проведення акцій є підтримка самих ув’язнених та їхніх родичів і прояв солідарності.

4 вересня в Кремлі заявляли, що не будуть анонсувати дату обміну утримуваними особами між Україною і Росією через «чутливість» теми.

4 вересня російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на два дипломатичні джерела повідомило, що процес обміну, «можливо, буде запущений до кінця цього тижня», а ймовірною датою його проведення назвали 7 вересня. При цьому в повідомленні йшлося, що це все – попередня інформація, узгодження триває.

2 вересня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що переговори щодо обміну утримуваними між Росією й Україною тривають.

Джерела Радіо Свобода в українських правоохоронних органах повідомили 30 серпня, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян. Пізніше Офіс президента України Володимира Зеленського заперечив завершення процесу обміну. Про те, що процес переговорів щодо обміну триває, повідомила також речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.