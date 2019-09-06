Радіо Свобода Daily: Суд відпустив бойовика угруповання «ДНР» Цемаха. Що це означає?

Суд звільнив з-під варти Цемаха, видачі якого, ймовірно, хоче Росія

Київський апеляційний суд 5 вересня звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.​

Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною. Слідчі з Нідерландів просили Київ не видавати його, бо хочуть допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Менш ніж через годину президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з Україною про обмін утримуваними особами «близькі до фіналізації». Виступаючи 5 вересня на Східному економічному форумі у російському Владивостоці, Путін наголосив, що цей обмін «буде масштабним».

У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання «ДНР» є «цікавою для слідства людиною».

«Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити», – сказала Радіо Свобода телефоном речниця міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк.

Як соратник Медведчука депутат Козак «забув» задекларувати цивільну дружину з бізнесом у Росії

Тарас Козак – донедавна малопублічний депутат Верховної Ради та соратник кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, який пройшов до нової Верховної Ради за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». Та цьогоріч Козак привернув до себе увагу, почавши скуповувати всеукраїнські інформаційні канали – спершу «112», згодом NewsOne, а тепер і Zik. Паралельно з цим в їхніх ефірах помітно зросла частота появи самого Медведчука.

Те, що у Віктора Медведчука – нафтогазовий бізнес у Росії, «Схеми» розповіли ще рік тому. Нині виявилось, що Тарас Козак також пов'язаний з російською фірмою, яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Але не напряму. Часткою у 25 відсотків у фірмі «НЗНП Трейд» володіє Наталія Лавренюк, яка має російський та український паспорти. Журналіст Максим Савчук виявив, що це – мати дитини народного депутата Тараса Козака, та його регулярна супутниця щонайменше останні 10 років. За цей час вони здійснили разом понад сто спільних польотів – на курортні острови та різні туристичні напрямки. Чому народний депутат «забув» згадати про неї у своїй декларації? Чому не вказав частку у російському нафтовому бізнесі? Про численне майно в Україні? Чи не є це таким же способом переписати все на близьку особу, як свого часу це зробив його соратник Віктор Медведчук? Читайте свіже розслідування журналістів проекту «Схеми».

Зеленський запускає Антикорупційний суд у роботу

Вищий антикорупційний суд України від 5 вересня розпочав свою роботу. Голова суду Олена Танасевич під час заходу, присвяченому початку роботи, повідомила, що до установи має надійти понад три тисячі кримінальних проваджень. Вона зазначила, що до компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочинів за тієї умови, що вони здійснені спеціальним суб’єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень.

Натомість президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що підслідність Антикорупційного суду змінять так, щоб він розглядав лише справи топ-корупції. Поговорили про це детальніше із народними депутатами у програмі «Ваша свобода».

В НБУ заявляють про «психологічний та фізичний тиск» на ексголову Гонтареву

Останні події, які сталися з колишньою головою Національного банку України Валерією Гонтаревою та її родиною, можуть свідчити про наявність «організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску», заявляють у Нацбанку.

Таким чином у НБУ прокоментували нещодавню ДТП за участю Гонтаревої – на неї, за її власним повідомленням, наїхала машина в Лондоні. Крім того, зранку 5 вересня ексочільниця регулятора повідомила про підпал машини своєї невістки в Києві.

«Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання», – йдеться в заяві Центрального банку України.

Пʼять років підписанню Мінських угод: пастка для України чи механізм стримування Росії?

Із самого моменту підписання Мінських домовленостей 5 вересня 2014 року і до цього часу точаться дискусії не тільки навколо того, чи приніс «мінський процес» користь Україні, а й щодо того, який статус мають підписані у Мінську документи. Є ті, хто вважає їх «нікчемними» із правової точки зору, й ті, хто називає їх «єдино можливим механізмом стримування конфлікту».

Що ж дали Мінські домовленості Україні і чи є сенс залишатися далі у рамках цього переговорного процесу? Читайте у матеріалі.

Четверта парламентська поразка британського прем’єра. Що далі?

Верхня палата британського парламенту – Палата лордів – ухвалила 5 вересня рішення проголосувати за законопроєкт, згідно з яким для британського уряду стане неможливим вивести країну з Європейського союзу без жодної угоди. Напередодні цей же законопроєкт схвалила нижня палата – Палата громад.

Плани прем’єр-міністра Боріса Джонсона і його уряду зазнали дошкульного удару, і тепер цілу схему прем’єра-консерватора щодо виходу з ЄС за будь-яку ціну і без угоди має бути перероблено з огляду на останній розвиток подій. Цікавим моментом також стали дебати щодо оголошення передчасних виборів у Британії. Оглядачі зазначають, що саме вибори можуть стати вирішальним чинником у цій ситуації.​

«Я думала, що батьки мене покинули». Дівчинка, яка зникла в Білорусі, знайшлася в Росії через 20 років

У 1999 році чотирирічна білоруська дівчинка три тижні їздила поїздами з невідомими людьми, поки ті не покинули її на пероні рязанського вокзалу.

Юля зникла, коли їхала з батьком в електричці. В якийсь момент чоловік заснув, а коли прокинувся, дочки поруч уже не було. Далі – заява в міліцію, безрезультатні пошуки, підозри міліції на адресу батька. Весь цей час Юлія жила в новій сім'ї і думала, що справжні батьки її покинули.

Розповідаємо, як їй вдалося знайти своїх біологічних батьків тут.

Вірте в дива!

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