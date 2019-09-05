Очільники САП і НАБУ підпадають під підслідність Вищого антикорупційного суду – депутат від «Слуги народу»

Гості програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Олександра Устінова («Голос»); Олександр Качура («Слуга народу»).

Вищий антикорупційний суд України 5 вересня розпочав свою роботу. Голова суду Олена Танасевич під час заходу, який присвячений початку роботи цієї установи, повідомила, що до неї має надійти понад три тисячі кримінальних проваджень. Вона зазначила, що до компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочину за тієї умови, що вони здійснені спеціальним суб’єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. Натомість президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що підслідність антикорупційного суду змінять так, щоб він розглядав лише справи топ-корупції.

Віталій Портников: Я добре пригадую, як починалася робота інших антикорупційних установ, на які також покладало величезні сподівання суспільство. Це і НАБУ, і САП, зрештою, ДБР. Тепер вертикаль спеціальних антикорупційних органів, можна сказати, вже побудована. Панове, чи не очікує на українців таке ж розчарування від закінчення цієї вертикалі, як було розчарування від її початку?

Олександра Устінова: Проблема була якраз у тому, що у нас не відразу з’явилася ця вертикаль. Ми поступово будували органи. Спочатку запускалося НАБУ, в якого не було своїх процесуальних керівників, потім – САП, а тепер маємо суд. У мене якраз позитивні емоції і очікування. Тепер не можна буде перекладати відповідальність і казати, що у нас того немає чи цього. Тепер є всі працюючі механізми.

(Повна версія програми)

Якщо законопроект, який мінімізує до підслідності НАБУ всі справи, які передаватимуться до Антикорупційного суду, не буде ухвалений, то це буде колапс

Якщо законопроект, який мінімізує лише до підслідності НАБУ всі справи, які передаватимуться до Антикорупційного суду, не буде ухвалений, то це буде колапс. Цей суд «ляже». 3,5 тисячі справ, із них підслідних НАБУ 190 із чимось! Цей суд не має займатися всіма корупціонерами. Всі ми, українці, хочемо, щоб почали сідати за ґрати топ-чиновники, конфісковувати майно топ-чиновників. Цей закон треба було першим ухвалювати, ще до запуску суду. Не було би цієї колізії. Але, наскільки я розумію, є певна домовленість з судовою адміністрацією, їх зараз не будуть завалювати, а на наступному тижні вже буде ухвалений цей закон.

Коли чиновники середнього рівня побачать, що сідають топи, коли сідають ВІП-персони, які завжди були недоторканні в цій країні, це значно покращить процес їх думання над тим, чи варто красти, чи не варто. Потрібно, щоб ця система запрацювала. Була проблема в тому, що у нас людей за корупцію садять – максимум, що я знайшла, це був голова сільської ради. А в середньому – якісь дрібні хабарі, щоб просто зробити статистику по кількості справ. Я не пам’ятаю, щоб за останніх 25 років незалежності у нас когось садили саме за корупційними злочинами.

Президент Зеленський подав відповідний законопроект, щоб зменшити кількість справ, які будуть надходити до Антикорупційного суду

Олександр Качура: У нас в країні всі суди повинні бути антикорупційними. Ми у спадок отримали всю цю історію з Антикорупційним судом, тому все, що можливо, робитимемо.

Президент Зеленський подав відповідний законопроект, щоб спростити процедуру і зменшити кількість справ, які будуть надходити до Антикорупційного суду. Все проголосуємо. Антикорупційний суд запрацює. У складі цього суду дуже багато порядних людей. Тому будемо очікувати на результати. Пообіцяли сьогодні, що до справи беруться. Підготовка є у цих суддів, налаштовані по-бойовому.

Після зняття депутатської недоторканності, всі нардепи відчують, що таке районні суди

Ми ще інші суди, думаю, реформуємо. Після зняття депутатської недоторканності, всі нардепи відчують, що таке районні суди, в яких чергах стоять, у тому числі якщо будуть щодо них якісь провадження. Зокрема щодо захисту ділової репутації – такі дуже розповсюджені. І після цього будуть реагувати – реформувати правоохоронну систему, судову.

– Щодо незалежності антикорупційних структур – наскільки я розумію, що це теж буде законодавство, яке паралельно ухвалюватиметься, коли президент отримає можливість призначати керівників антикорупційних структур. Це, з одного боку, будуть мінімізовані справи, а з іншого – поставлені в залежність керівники...

Олександра Устінова: Зараз це буде лише відправлення до КСУ. До цього питання повернемося після січня наступного року, я так розумію. Але зараз президент і так призначає керівників НАБУ і ДБР, за законом. Такі органи, як НАБУ і ДБР мають бути внесені в Конституцію. Але коли останніми днями голосуємо у Верховній Раді, завжди щось гарне разом з чимось дуже поганим запаковують в одну обгортку. Ми бачимо тут не «гречку і ікру», а трохи «протухлі сардини», як голосування за Кабмін – були нові обличчя і старі, такі як керівник МВС.

70 законопроєктів «пакетом» – це порушення норм парламентаризму, регламенту. Від такої швидкості дуже страждає якість

Те ж бачимо з ДБР, НАБУ і регуляторними органами. Ми готові були підтримати внесення у Конституцію НАБУ і ДБР, але не готові голосувати за те, що президент має право створювати регуляторні органи. Ми просили, щоб це було окреме голосування. На жаль, нам не пішли на поступки. І це все запхнули в один «пакет». Коли у нас заходить 70 законопроєктів «пакетом» – це порушення будь-яких норм парламентаризму, регламенту. Від такої швидкості дуже страждає якість.

Нам потрібно змінювати керівника САП. Назар Холодницький після всіх плівок, на яких він розказував, де і що потрібно зробити прокурорам, і попереджав людей, які були фігурантами його розслідувань, що у них будуть обшуки, то це ненормально. Тим не менше, система зараз працює. Єдине, що дуже не хотіла б, щоб її використовували проти неугодних і проти опозиції!

Я перелік людей, які будуть в Кабміні, дізналася за 5 хвилин до того, як голосувала

Ми будемо подавати альтернативні законопроекти. Дуже хочу сподіватися, що ваша фракція не буде їх ігнорувати. Тому що те, що ми побачили в перший день у Верховній Раді, коли нам за 5 хвилин до голосування роздали перелік 70 законопроектів і сказали, що маємо голосувати за скороченою процедурою, неприйнятно. Я перелік людей, які будуть в Кабміні, дізналася за 5 хвилин до того, як голосувала, а ім’я очільниці нової МОЗ – взагалі з переписки керівника Комітету охорони здоров’я Радуцького з не дуже гарними словами.

Олександр Качура: Вся відповідальність на сьогодні – на президентові Україні. Він має право призначати. Він так це і робив. Але ми, відповідно до букви закону, привели норми Конституції. У нас дуже маленький зазор часу. У нас є максимум рік для того, щоб показати результат.

До речі, голови САП і НАБУ також підпадають під підслідність Вищого антикорупційного суду. Можливо, їм потрібно теж тест-драйв пройти?