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05 Вересень 2019, Київ 16:33
Політика

Сенатори США відзначили зусилля України в подоланні корупції, відкритті Вищого антикорупційного суду

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, голова Вищого антикорупційного суду України Олена Танасевич і президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду України, Київ, 5 вересня 2019 року

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Антикорупційні реформи в Україні були темою першої зустрічі сенаторів США Рона Джонсона і Кріса Мерфі з членами нового уряду України, пише посольство США в Києві.

Сенатори, які заявляли, що їм відмовлено у в’їзді до Росії, прибули з візитом до України.

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На початку візиту американські законодавці зустрілись із генеральним прокурором Русланом Рябошапкою і взяли участь у церемонії відкриття роботи українського Вищого антикорупційного суду.

«Сьогодні сенатор Рон Джонсон і я – в Україні. Ранкові події візиту наголошують на пріоритеті президента Зеленського у подоланні корупції. Сніданок із новим генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Тепер відвідуємо церемонію відкриття нового антикорупційного суду з президентом Зеленським», – написав сенатор Мерфі у твітері.

Створення Вищого антикорупційного суду є важливим кроком на шляху подоланні корупції. В посольстві США висловили сподівання, що новостворений суд буде «добросовісним та незалежним і зміцнюватиме верховенство права в Україні».

Із початком роботи антикорупційного суду Україну привітав і єврокомісар із питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган та інші міжнародні партнери України.

«Сьогодні розпочинає роботу Вищий антикорупційний суд України. Вітаю Україну з цим. ЄС продовжить підтримувати суд у виконанні важливої ролі в подоланні корупції!» – написав Ган у твітері.

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