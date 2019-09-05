Сенатори США відзначили зусилля України в подоланні корупції, відкритті Вищого антикорупційного суду

Антикорупційні реформи в Україні були темою першої зустрічі сенаторів США Рона Джонсона і Кріса Мерфі з членами нового уряду України, пише посольство США в Києві.

Сенатори, які заявляли, що їм відмовлено у в’їзді до Росії, прибули з візитом до України.

На початку візиту американські законодавці зустрілись із генеральним прокурором Русланом Рябошапкою і взяли участь у церемонії відкриття роботи українського Вищого антикорупційного суду.

«Сьогодні сенатор Рон Джонсон і я – в Україні. Ранкові події візиту наголошують на пріоритеті президента Зеленського у подоланні корупції. Сніданок із новим генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Тепер відвідуємо церемонію відкриття нового антикорупційного суду з президентом Зеленським», – написав сенатор Мерфі у твітері.

Створення Вищого антикорупційного суду є важливим кроком на шляху подоланні корупції. В посольстві США висловили сподівання, що новостворений суд буде «добросовісним та незалежним і зміцнюватиме верховенство права в Україні».

Із початком роботи антикорупційного суду Україну привітав і єврокомісар із питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган та інші міжнародні партнери України.

«Сьогодні розпочинає роботу Вищий антикорупційний суд України. Вітаю Україну з цим. ЄС продовжить підтримувати суд у виконанні важливої ролі в подоланні корупції!» – написав Ган у твітері.