Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Вересень 2019, Київ 07:51
Новини | Міжнародні

До України збираються прибути американські сенатори, яким заборонили в’їзд до Росії

Сенатор Кріс Мерфі їде до України, щоб показати підтримку українській владі

Дивитись коментарі

До України збираються прибути два американські сенатори Кріс Мерфі й Рон Джонсон, яким заборонили в’їзд до Росії.

«Росія не впускає нас, але ми з Роном Джонсоном поїдемо до України, Сербії та Косова цього тижня, щоб продемонструвати двопартійну підтримку новій українській владі й продовжуваному діалогу між Белградом і Приштиною», – написав Мерфі у Twitter.

Наприкінці серпня Росія заборонила в’їзд демократу Мерфі й республіканцю Джонсону, який є співголовою української групи в американському Сенаті.

Член сенатського комітету із закордонних справ Мерфі назвав цей крок «потенційно небезпечним моментом для тендітних відносин наших двох націй».

/**/ /**/ /**/ Американський сенатор Рон Джонсон. Київ, 7 грудня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Росія відмовила у візі сенатору США Джонсону. Ось що він говорив про Україну

Міністерство закордонних справ Росії назвало заборони на в’їзд відповіддю на «обмеження стосовно значної кількості членів Ради Федерації», верхньої палати російського парламенту.

Відносини між Вашингтоном та Москвою залишаються напруженими через низку питань, включно з російською агресією в Україні, ймовірним втручанням Кремля в американські вибори президента та участю в конфлікті в Сирії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG