До України збираються прибути американські сенатори, яким заборонили в’їзд до Росії

До України збираються прибути два американські сенатори Кріс Мерфі й Рон Джонсон, яким заборонили в’їзд до Росії.

«Росія не впускає нас, але ми з Роном Джонсоном поїдемо до України, Сербії та Косова цього тижня, щоб продемонструвати двопартійну підтримку новій українській владі й продовжуваному діалогу між Белградом і Приштиною», – написав Мерфі у Twitter.

Наприкінці серпня Росія заборонила в’їзд демократу Мерфі й республіканцю Джонсону, який є співголовою української групи в американському Сенаті.

Член сенатського комітету із закордонних справ Мерфі назвав цей крок «потенційно небезпечним моментом для тендітних відносин наших двох націй».

Міністерство закордонних справ Росії назвало заборони на в’їзд відповіддю на «обмеження стосовно значної кількості членів Ради Федерації», верхньої палати російського парламенту.

Відносини між Вашингтоном та Москвою залишаються напруженими через низку питань, включно з російською агресією в Україні, ймовірним втручанням Кремля в американські вибори президента та участю в конфлікті в Сирії.