Сенатор США: Путін випробовує Зеленського, але український президент поки тримається

Допомогти Україні розбудовувати демократію і зміцнювати економіку не менш важливо, аніж надавати зброю. У серії твітів сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі поділився своїми думками стосовно справжньої мети агресії Росії в Україні і прокоментував реакцію вашингтонських політиків на повідомлення про можливе зволікання з наданням оборонної допомоги Україні.

«Рішення Трампа припинити безпекову допомогу є поганою ідеєю, але все ж Вашингтон потрапив у пастку, діючи, немов найкращий спосіб допомогти Україні – дати їй більше зброї», – твітує Мерфі.

Дати більше зброї Україні – не найкращий спосіб їй допомогти, вважає політик. Все ж повідомлення про зволікання з допомогою складають несприятливе враження, наголошує він.

«Путін випробовує нового українського президента, дивиться, чи можна його залякати. Зеленський поки тримається. Однак зараз у цей критично важливий час жахливо, що складається враження, ніби ми зменшуємо нашу підтримку для цього нового, орієнтованого на Захід лідера», – твердить Мерфі.

«Водночас роками істеблішмент Вашингтона діє так, немов Росія справді піде маршем на Київ (так не буде), і що наша військова допомоги рятує Україну», – зауважує Мерфі.

«Справжня мета Росії – економічно й політично зламати Україну, привести до того, щоб українські виборці здалися і знову встановили проросійське керівництво. Тому основною метою США має бути підтримувати і захищати хитку демократію й економіку України», – заявляє сенатор.

«Тому кожного разу, коли ми (знову) впираємось у розмови про військову допомогу Україні, ми пропускаємо справжню гру, в яку грає Росія. Ми маємо підтримувати фінансування безпеки, але справді маємо говорити про те, як ми можемо надати більшу допомогу Києву в економіці і демократії», – наголошує американський законодавець.

Раніше видання Politico, посилаючись на джерело в адміністрації США, повідомило, що адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Перегляд буцімто має на меті пересвідчитись, що надані Сполученими Штатами кошти використовуються в інтересах США.

Того ж дня у Пентагоні повідомили, що аудит військової допомоги Україні, який запросив Білий дім, вже завершено. Пентагон дійшов висновку, що програма допомоги має продовжуватись, пише Politico.

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