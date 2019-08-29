«Сильно турбує». Притримання військової допомоги Україні президентом Трампом і реакція на цей крок

Впливовий американський онлайн-часопис Politico повідомив, що президент США Дональд Трамп притримує виділення 250 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні, чим розлючує конгресменів і експертів, які вважають фінансову допомогу Україні важливою для стримування Росії.

Один чільний представник адміністрації Дональда Трампа сказав виданню цього тижня, що президент попросив відповідальних за питання національної безпеки переглянути програму фінансування, відому як «Ініціатива безпекової допомоги Україні», щоб «упевнитись, що гроші використовуються в найвигіднішому ключі для Сполучених Штатів», зазначає видання.

«Але затримка стається на тлі питань щодо підходу Трампа до Росії після вікенду, під час якого президент неодноразово, як було схоже, применшував військову інтервенцію Москви в Україні і просував (ідею) повернення Росії до «Групи семи», яка є щорічними зібранням найбільших і найпотужніших економік світу»», – читаємо в Politico.

Цей перегляд фінансової допомоги також відбувається на тлі ширшої внутрішньої дискусії у США щодо того, чи варто скоротити або ц припинити американську допомогу й іншим країнам, яка вимірюється мільярдами доларів.

«Військова допомога Сполучених Штатів Україні вже давно розглядається як лакмусовий папірець того, наскільки сильно американський уряд опирається Москві»,– говориться в статті.

Зменшення допомоги (Україні) могло б поставити Трампа під звинувачення, що його політика сприяє Москві

Адміністрація Трампа в 2017 році затвердила поставки летальної зброї Україні – цього кроку адміністрація Барака Обами так і не зробила.

«Цей крок розглядався як ознака того, що уряд Трампа пристав на твердий підхід до реваншистського Володимира Путіна, незважаючи на публічну риторику президента (Трампа), яка була улесливою до російського лідера. Зменшення допомоги (Україні) могло б поставити Трампа під звинувачення, що його політика сприяє Москві», – пише видання.

Обсяг допомоги

На 2019 фінансовий рік (фінансовий рік у США завершується 30 вересня) Конгрес США виділив Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги, включно з коштами на озброєння, вишкіл вояків, обладнання й фінансування розвідслужб. На закупівлю озброєнь Конгрес, зокрема, виділив 50 мільйонів доларів.

Військова допомога США Україні вже давно розглядається як лакмусовий папірець того, наскільки сильно американський уряд опирається Москві

«Нині це фінансування під знаком запитання», – читаємо в статті.

Один неназваний представник адміністрації США сказав, що президент Трамп хоче впевнитись, що інтереси США є пріоритетними, коли йдеться про зовнішню допомогу, і що в цьому питанні також інші країни «платять і свою частку за принципом справедливості».

Нині перегляд зовнішньої допомоги лягає на плечі міністра оборони Марка Еспера і радника з питань національної безпеки Джона Болтона, зазначає часопис.

«Дуже турбує»: реакція на перегляд допомоги

У США інформація про затримку виділення коштів – в тому числі й Україні – і взагалі про перегляд фінансової допомоги США іншим країнам викликала стурбованість.

«Це повідомлення дуже турбує. Як зазначено в статті, адміністрація деякий час тому припинила виділення коштів з метою переглянути широкий спектр закордонної допомоги. Однак важко не подумати, що окремо йдеться про допомогу Україні», – зазначив у коментарі, надісланому Радіо Свобода, Боб МакКоннелл, координатор із зовнішніх зав’язків Фундації США – Україна.

МакКоннелл, проте, визнає, що незважаючи на часом приязні відгуки президента Трампа про Росію й її президента Володимира Путіна, все ж президент США та його адміністрація надали Україні набагато більшу допомогу – включно з летальною зброєю, – аніж попередня американська адміністрація.

Але нині є неясність, беручи до уваги затримку допомоги Україні і цілу низку недавніх заяв Трампа про Росію, зокрема його наполягання, щоб Росію Путіна повернули до «Групи семи».

Будь-яка домовленість із Кремлем, яка не передбачає вихід Росії з усіх українських територій, буде суперечити ключовим інтересам США

«І хоча не варто робити гіпотетичні припущення щодо мотивів, але чи не зацікавлений наш президент в «угоді» перед виборами наступного року і в тому, що він, скажімо, намагається досягти якоїсь домовленості з Путіним за рахунок України, не розуміючи, що будь-яка домовленість із Кремлем, яка не передбачає вихід Росії з усіх українських територій, буде суперечити ключовим інтересам Сполучених Штатів?» – зазначає МакКоннелл.

У статті Politico теж наводяться реакції чільних американських представників.

Припинення виділення коштів з пакету допомоги «має вже принаймні тимчасовий ефект; ширшою проблемою є те, що Трамп знову проявив себе таким, що став у нагоді Росії», заявив конгресмен-демократ Том Маліновскі.

Ми маємо серйозну стурбованість щодо замороження цих важливих виділених коштів

«Ми маємо серйозну стурбованість щодо замороження цих важливих виділених коштів, і ми негайно робимо запит до адміністрації щодо причин затримки виділення цих коштів», – сказав Еван Голландер, речник конгресового комітету з питань асигнувань.

Один зі співробітників комітету Палати представників із питань збройних сил повідомив, що комітет «поінформований про обмеження і попросив додаткову інформацію про те, що це означає і як застосовуватиметься».

Нові лідери України, які прийшли до влади шляхом вільних і справедливих виборів, вартують і заслужили підтримку Америки, а не сигналів, які спантеличують

А відомий американський дипломат, який працював і за республіканських, і за демократичних адміністрацій США, а донедавна був координатором Держдепартаменту з питань санкцій, сказав, що перегляд допомоги надсилає поганий сигнал Україні, яка є демократичною країною-союзником США і перебуває під тиском агресивної поведінки Москви.

«Якщо адміністрація має справжню причину для різкого припинення безпекової допомоги Україні, вона повинна поділитись нею», – сказав Деніел Фрід виданню. – Нові лідери України, які прийшли до влади шляхом вільних і справедливих виборів, вартують і заслужили підтримку Америки, а не сигналів, які спантеличують».