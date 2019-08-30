Впливові конгресмени закликали адміністрацію Трампа надати допомогу Україні без затримок

У Конгресі США активно відреагували на повідомлення про можливі затримки надання оборонної допомоги Україні.

Із закликами до адміністрації Трампа не уповільнювати надання такої допомоги звернулись сенатори і члени Палати представників США.

«Допомога, передбачена рішенням Конгресу, допомагає Україні зміцнити демократію і виступати проти зусиль Росії знову встановити контроль над українськими громадянами, – мовиться в заяві комітету міжнародних відносин Палати представників Конгресу США. – Трамп має виконувати закон і виділити кошти. Затримки йдуть на користь лише Путінові, якого не обходять інтереси США або України».

Сенатор-республіканець Роб Портман вважає, що президент України Володимир Зеленський – «проамериканський реформатор», і він потребує допомоги у боротьбі в протистоянні російській агресії.

«Я зустрічався з президентом Зеленським, який є проамериканським реформатором. Він має потенціал стати одним з найміцніших партнерів Америки, і він потребує нашої підтримки в боротьбі проти агресії Росії. Безпекову допомогу потрібно передати до України негайно», – написав Портман у твітері.

Без безпекової допомоги «Росія могла б піти далі і вбити більше невинних», пише сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін.

«Як член комітетів із питань збройних служб і міжнародних відносин я знаю, що військова допомога означає для України. Без неї Росія могла піти далі і вбити більше невинних людей. Республіканці і демократи погоджуються: тепер не час припиняти безпекову допомогу Україні», – написала вона у твітері, цитуючи повідомлення про затримку з наданням допомоги.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав США рішуче протистояти президентові Росії Володимирові Путіну.

«Дивіться: того ж тижня, коли Дональд Трамп висловив абсурдну пропозицію запросити Путіна, який здійснив вторгнення до України, назад у «Групу семи», Трамп сповільнив надання безпекової допомоги Україні. США повинні стояти пліч-о-пліч з Україною і рішуче протистояти Путінові», – мовиться в заяві сенатора.

Іще один сенатор-демократ Річард Дербін наголосив, що затримки можуть становити ризик для довгострокової стабільності України.

«Це створить ризики для довгострокової стабільності в Україні. Президент Трамп має дати вказівку Міністерству оборони США виділити кошти негайно – для затримок немає причин…» – твітує сенатор.

Раніше видання Politico, посилаючись на джерело в адміністрації США, повідомило, що адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Перегляд буцімто має на меті пересвідчитись, що надані Сполученими Штатами кошти використовуються в інтересах США.

Того ж дня у Пентагоні повідомили, що аудит військової допомоги Україні, який запросив Білий дім, вже завершено. Пентагон дійшов висновку, що програма допомоги має продовжуватись, пише Politico.

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