Кремль відмовив у в'їзді в Росію американському сенатору Джонсону

Сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон отримав відмову Москви в запиті на в’їзну візу в складі делегації Конгресу США. Джонсон висловив припущення, що відмова російської влади пов'язана з його критичними висловлюваннями на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Джонсон, який є головою комітету Сенату з питань внутрішньої безпеки. назвав російську анексію Криму «трагедією історичних масштабів». Попри відмову у в’їзді до Росії, він заявив, що і надалі виступатиме за рішучу відповідь на агресію і за відвертий діалог.

Джонсон у Конгресі підтримує кілька законопроєктів, які мають на меті притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Джонсон також є одним з ініціаторів перейменування вулиці перед посольством Росії у Вашингтоні на честь убитого в 2015 році в Москві політика Бориса Немцова.

Речник сенатора повідомив, що візит до Москви був запланований наступного тижня як частина поїздки делегації Конгресу в кілька європейських країн.

Після поїздки Джонсона до Москви в 2018 році сенатор заявив, що Конгрес зайшов занадто далеко в своєму бажанні покарати Росію і що втручання Кремля у виборчий процес США не є найбільшою загрозою демократії. За його словами, такий підхід лише перебільшує результати втручання Росії в американські справи. Водночас, застеріг сенатор, із Путіним завжди треба бути напоготові, щоб запобігти аналогічному втручанню в 2020 році.