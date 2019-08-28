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28 Серпень 2019, Київ 08:13
Новини | Міжнародні

Другий за тиждень американський сенатор повідомив про візову відмову Росії

Сенатор-демократ Кріс Мерфі

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Американський сенатор Кріс Мерфі заявив, що отримав відмову у візі для в'їзду до Росії. Він мав намір приїхати в складі двопартійної делегації Конгресу США.

«На жаль, російська влада продовжує ізолювати свою країну, перешкоджаючи як нашому, так і кільком іншим візитам в останні місяці», – йдеться в заяві Мерфі. За його словами, він є критиком Кремля, але вірить у важливість збереження діалогу між двома країнами. Сенатор-демократ засуджує, зокрема, дії Росії в інциденті в Чорному морі неподалік Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Раніше цього тижня про відмову Москви в запиті на в'їзну візу повідомив сенатор-республіканець Рон Джонсон. Він пов’язав це з критичними висловлюваннями на адресу президента Росії Володимира Путіна.

/**/ /**/ /**/ Американський сенатор Рон Джонсон. Київ, 7 грудня 2018 року
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МЗС Росії пояснює, що сенатор перебуває в «стоп-листі» у відповідь на аналогічні дії Вашингтона. Відомство також стверджує, що Джонсону було про це відомо, і по візу він не звертався.

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