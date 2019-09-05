До Вищого антикорупційного суду має надійти понад 3 тисячі проваджень – голова суду

До Вищого антикорупційного суду України має надійти понад три тисячі кримінальних проваджень, повідомила голова судової установи Олена Танасевич на заході, присвяченому початку роботи ВАКС.

Вона зазначила, що до компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочину за тією умови, що вони здійснені спеціальним суб’єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень.

«За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України, дійсно, з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – це ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – розповіла Танасевич.

Президент України Володимир Зеленський, який був також присутнім на заході, пообіцяв, що підслідність суду змінять, щоб ВАКС розглядав лише справи топ-корупції.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. 6 березня Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. У ВАКС працюватимуть 38 суддів.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою обрана Олена Танасевич, її заступником став Євген Крук.

Вищий антикорупційний суд України починає роботу 5 вересня.