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05 Вересень 2019, Київ 22:37
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Зеленський запускає Антикорупційний суд у роботу

Зеленський запускає Антикорупційний суд у роботу
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Вищий антикорупційний суд України від 5 вересня розпочав свою роботу. Голова суду Олена Танасевич, під час заходу присвяченому початку роботи, повідомила, що до установи має надійти понад три тисячі кримінальних проваджень. Вона зазначила, що до компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочинів за тією умови, що вони здійснені спеціальним суб’єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. Натомість президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що підслідність Антикорупційного суду змінять так, щоб він розглядав лише справи топ-корупції. Про це говоримо з гостями студії. Це – народний депутат України від партії «Голос» Олександра Устінова і народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Качура.

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