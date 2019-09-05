САП передала першу справу до Вищого антикорупційного суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 5 вересня повідомляє про скерування до Вищого антикорупційного суду першого обвинувального акту.

Згідно з заявою прокуратури, йдеться про справу колишнього першого заступника директора Державного науково-дослідницького та проєктного інституту «Титан», якого звинувачують у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, яке спричинило тяжкі наслідки.

«Відповідно до встановлених фактичних обставин справи впродовж 2012-2013 років службовець, зловживаючи службовим становищем, у змові з іншими особами забезпечив перерахування державним підприємством іноземній компанії (Британські Віргінські острови) 1,258 млн доларів США за роботи та послуги, які не надавались», – йдеться в заяві САП.

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За даними прокурорів, підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Вищий антикорупційний суд почав роботу 5 вересня. Як повідомила голова суду Олена Танасевич, до нього має надійти понад три тисячі кримінальних проваджень.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. 6 березня Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. У ВАКС працюватимуть 38 суддів.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою обрана Олена Танасевич, її заступником став Євген Крук.