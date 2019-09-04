Зеленський став центром напрацювання, ухвалення та реалізації рішень – Віктор Чумак

Гості програми «Ваша Свобода»: депутат Верховної Ради VII і VIII скликань Віктор Чумак, народний депутат України від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська; народний депутат України від партії «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

До кінця року очікується понад 20 вироків від Антикорупційного суду, заявляв напередодні свого призначення на посаду генпрокурора Руслан Рябошапка. Водночас про це ж заявив і президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про обіцяні «посадки». Глава держави сказав, що вже цієї осені, коли запрацюють той же Антикорупційний суд і генпрокурор, справді можуть початися такі речі.

Олександр Лащенко: Пане Чумак, як ви вважаєте, нарешті буде ефективна боротьба з корупцією, дійсно, в рамках закону?

Судова влада не є незалежною, об’єктивною, справедливою. Ця судова влада формувалася у політичний спосіб, через політичні впливи. Корупція – це теж її вада

Віктор Чумак: Ми вимушено побудували абсолютно нову архітектуру антикорупційних органів – НАБУ, НАЗК, САП. Це не характерно для всіх країн. Для перехідних економік, для перехідних політичних моделей це можливо – там є величезна проблема зловживання владою, корупцією, недотриманням законності у владі. Але разом з тим стара система, яка існувала до цього часу, пручається. Можна пручатися через генпрокурора, який перетасовує справи, куди хоче забирає, забирає у НАБУ і віддає СБУ... Частиною цієї системи є судова влада. Вона не є незалежною, об’єктивною, справедливою. Ця судова влада формувалася у політичний спосіб, через політичні впливи. Корупція – це теж її вада.

Зараз Антикорупційний суд сформований на абсолютно нових принципах і за абсолютно новою процедурою. Чому ми покладаємо сподівання на цей суд? Може бути суд по відношенню до суддів у тому числі, тому що корупційні справи суддів будуть потрапляти у цей суд.

На сьогодні у НАБУ є провадження більше 200 справ, які вони хочуть передати відразу до Антикорупційного суду. До речі, він завтра починає свою роботу, 5 вересня. Із 20 справ в принципі є декілька справ, які абсолютно готові до розгляду, які не є надскладними. Наприклад, справи про брехню у деклараціях, де вона підтверджена через систему доказової бази. Точно може бути 20-25 вироків. Якщо таких доказів немає, то виправдальні вироки повинні стати для нас чимось таким, що ставить під сумнів неупередженість і справедливість цього суду.

Реформи робляться або дуже швидко, або ніколи. Для цього потрібно мати єдиний центр прийняття рішень, вироблення рішень, реалізацію рішень, імплементацію

У законі про незаконне збагачення, який зараз буде ухвалений, є ще одна цікава новела – цивільна конфіскація. Високопосадовці, які не можуть з певного часу, за останніх 4 роки пояснити надходження тих активів, якими володіють, документально підтвердити їх наявність, але проти яких не можна порушити кримінальну справу, тому що немає ознак прямого незаконного збагачення, суд може прийняти рішення про конфіскацію таких активів, тому що вони здобуті невідомо яким шляхом. Всі, хто озолотився за останніх 4 роки, у кого з’явилися яхти, машини, маєтки і таке інше, треба показати джерело доходів.

Правоохоронні органи, які на сьогодні працюють, мають право самостійно знімати інформацію з каналів зв’язку. Це теж новела. Ми про це говорили «100 років назад», у минулому скликанні, що треба можливості для прослуховування НАБУ і ДБР. Раніше це робилося СБУ через закон. Вона, можливо, єдина мала потужності для проведення такої роботи.

Реформи робляться або дуже швидко, або ніколи. Для цього потрібно мати єдиний центр ухвалення рішень, напрацювання рішень, реалізацію рішень, імплементацію. По факту він (президент – ред.) у нас так (центром ухвалення рішень – ред.) став.

– Пані Красносільська, законне покарання корупціонерів вже при президентові Володимирові Зеленському – терміни, що цьому заважає, що не заважає, як на вашу думку?

Антикорупційний суд погрузне у справах, які високопосадової корупції не стосуються, і результату дати не зможе. Або зможе це зробити у такі терміни, які не влаштовують ні суспільство, ні нас

Анастасія Красносільська: На порядку денному дві ключові речі, які маємо зробити, щоб побачити результати у вигляді вироків топ-корупціонерам. Перше – з завтрашнього дня починає працювати Вищий антикорупційний суд. Але, на жаль, в його роботі от прямо завтра настануть проблеми. Близько 3,5 тисяч кримінальних справ будуть передані до Антикорупційного суду. З цих справ, які стосуються високопосадової корупції, трохи більше 200. Це все – навантаження на 38 суддів. З таким навантаженням Антикорупційний суд погрузне у справах, які високопосадової корупції не стосуються, і результату дати не зможе. Або зможе це зробити у такі терміни, які не влаштовують ні суспільство, ні нас.

Незаконне збагачення, як злочин, скасоване, а незаконне збагачення, як явище, ніхто не скасував. Ми зараз перебуваємо у нездоровій ситуації

Щоб цю проблему вирішити, маємо дуже швидко розглянути і, сподіваюся, вже ухвалити на наступному тижні законопроєкт президента про Вищий антикорупційний суд в частині початку роботи, яким чітко передбачити, що Антикорупційний суд починає роботу зі справ високопосадової корупції, справ НАБУ, САП. Це буде той крок, який дасть поштовх роботі Антикорупційного суду.

Друге, що нам дуже важливо зробити. У нас незаконне збагачення, як злочин, скасоване, а незаконне збагачення, як явище, ніхто не скасував. Ми зараз перебуваємо у нездоровій ситуації, коли незаконні статки чиновників, які все життя мали би жити на зарплатню, не є злочином. Щоб цю ситуацію виправити, маємо дуже швидко, сподіваюся, на наступному тижні ухвалити законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Ці два законопроєкти вже внесені. Вони вже позначені президентом України, як першочергові. Вся експертна дискусія щодо цих законопроєктів тривала дуже багато місяців. Наприклад, Антикорупційний комітет Верховної Ради планує вже на цьому тижні ці законопроєкти розглядати.

– Пане Юрчишин, будучи зараз народним депутатом, які ви отримали важелі, щоб посприяти справді не на словах, а на ділі у боротьбі з корупцією в Україні?

Якщо більшість справді буде відстоювати боротьбу з корупцією, ми як фракція меншості, готові максимально цьому посприяти

Ярослав Юрчишин: Ми зараз маємо унікальний механізм – концентровану більшість. Якщо ця більшість справді буде відстоювати ті принципі, які були оголошені у передвиборчій програмі, тобто боротьби з корупцією, ми як фракція меншості, фракція «Голосу» готові максимально цьому посприяти. Насправді це дасть можливість дуже ефективно боротися.

Концентрація влади може призвести як до негативу, якщо вона використовується для поганих речей, так і для пришвидшення реформ. Щоб це пришвидшення відбулося в напрямку якості, то дуже важливо, щоб був баланс органів влади. Зараз з цим є певні ризики. Я не відношу до цього скасування недоторканності. Недоторканність у тому форматі, в якому була в Україні, скоріше заважала боротьбі з корупцією, створювала з депутатів, президента, суддів людей «вищого класу», які, вчинивши злочин, уникали відповідальності.