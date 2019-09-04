Новий міністр охорони здоров’я розповіла про своє ставлення до медичного канабісу

Народні депутати з фракції «Слуга народу» можуть подати новий законопроєкт про медичний канабіс, заявила новопризначений міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька під час пресконференції в Києві.

«Якщо ми говоримо про законопроєкт, котрий був у Верховній Раді, то по ньому є досить багато питань, чи виходить він за ціль заявлену про медичне застосування. Наскільки мені відомо, серед депутатів фракції «Слуги народу» є свої ідеї – ще інші – щодо цього питання. Тому, можливо, ми побачим якийсь законопроєкт», – сказала Скалецька.

Вона додала, що готова говорити з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який, за словам колишньої виконувачки обов’язків голови МОЗ Уляни Супрун, блокував питання медичного канабісу.

«Мені подали список документів, котрі були підготовлені на Кабмін, але оскільки вони мають нове перепогодження, скажімо так, вони всі були завернуті. Дійсно, позицію Авакова щодо канабісу… Ми переговорили в ложі уряду в парламенті. Дійсно, є питання, але це не означає, що вони є категоричними, ми повинні просто пропрацьовувати цей момент детальніше з максимальним виокремленням питань щодо медичного застосування. Якщо ми належним чином обґрунтуємо, я думаю, що в нас може бути конструктивна розмова», – заявила Скалецька.

У травні народні депутати зареєстрували законопроєкт, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини й марихуани. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів.