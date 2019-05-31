Канабіс-експерт, гамбургеролог та інші незвичні навчальні програми

Освіта, і тим паче вища – це не завжди велика кількість книжок і сидіння за партою. Пропонуємо ознайомитися з кількома досить незвичними освітніми програмами, які змінюють усталені поняття про те, яким має бути навчання в університеті.
Мамо, хочу бути гамбургерологом!
- Заклад: Університет McDonalds
- Програма: Гамбургерологія
Університет гамбургеру – Hamburger University – це не жарт. Це – тренувальний центр компанії McDonalds. Причому якщо ви чуєте про нього вперше, знайте, він не новий – перший заснували ще у 1961 році.
Успіхом McDonalds завдячує не лише смакові своїх страв, але й великій кількості інших бізнесових тонкощів – наприклад, маркетингу. В цьому університеті, здається, знають, у чому саме секрет.
Але якщо ви вже палко забажали там навчатися, вас може засмутити інформація про те, що стати дипломованим експертом із гамбургерології зможе не кожен охочий. За повідомленнями деяких американських ЗМІ, потрапити туди навіть важче, ніж до Гарвардського університету, бо вони зараховують менш ніж 1% кандидатів.
Насправді навчання проводять для управлінського персоналу компанії у регіональних відділеннях і в самому університеті. Запропоновані курси призначені для підвищення кваліфікації і знань персоналу компанії. І ні, вони не тільки-но й роблять, що готують гамбургери протягом усього навчання – вони розвивають управлінські навички.
Мережа швидкого харчування стала першою ресторанною компанією у світі, яка заснувала свій всесвітній навчальний центр. Першими випускниками були 14 осіб, але зрештою навчання там пройшли вже понад 275 тисяч людей, як повідомляють в американському виданні Business Insider.
Перше у Східній Європі і восьме у світі відділення «університету» нещодавно відкрили у Москві, про що повідомляли російські ЗМІ.
Мамо, хочу бути канабіс-експертом!
- Заклад: Окстердамський університет
- Програма: Канабіс: бізнес і вирощування
У ще одному незвичному американському університеті пропонують стати сертифікованим фахівцем із усіх питань, що стосуються індустрії канабісу: тонкощі вирощування, політика, історія, правові аспекти, економічні питання тощо.
Здавалося б, навіщо це потрібно? На сайті каліфорнійського закладу (який також пропонує стипендії учням!), пишуть: «Якщо ви претендуєте на роботу в диспансері, ми сподіваємося, що наша програма сертифікації надасть вам перевагу у процесі відбору над тими, хто не має сертифікації».
Заснований у 2007 році, Окстердамський університет є першим вишем Америки з освітою у сфері канабісу. Сайт закладу стверджує, що вже має 40 тисяч випускників в усьому світі.
При цьому заклад зазвичай має від 200 до 250 студентів, мовиться у статті у виданні Forbes. Відвідують цей «університет» такі професіонали, як лікарі, адвокати й дослідники, а також випускники середніх шкіл і студенти.
І ні, це не акредитований університет. Тим паче, що канабіс заборонений у багатьох країнах світу.
Але насправді схожі програми є і в інших закладах. Наприклад, в американському місті Денвер є Clover Leaf University (CLU). За даними журналіста Forbes, цей університет є єдиною установою, що регулюється, ліцензується і має схвалення від Ради приватних професійних шкіл Департаменту освіти штату Колорадо. Там студенти отримують сертифікати з консалтингу щодо канабісу, кулінарного мистецтва, культивування і юридичного навчання.
Один із випускників навчального закладу:
Мамо, хочу вимірювати час!
- Програма: Хорологія
- Заклад: Бірмінгемський університет
Бірмінгемський університет у Британії – один із найпрестижніших у світі. За три роки навчання на одній із його програм студентів навчать розумітися у дизайні й матеріалах і теорії годинників – як електронних, так і механічних.
Тут можна опанувати мистецтво та науку, які стоять за вимірюванням часу. Це – один із єдиних курсів у своєму роді, стверджує університет.
При цьому заснований у 1890 році всесвітньо відомий факультет ювелірних виробів є найбільшим у Європі.
Мамо, я ляльковик!
Програма: Ляльковий театр: дизайн і гра
Заклад: Центральна школа сценічної мови і драматичного мистецтва
У лондонській Центральній школі сценічної мови і драматичного мистецтва пропонують отримати ступінь бакалавра за програмою «Ляльковий театр: Дизайн і гра».
Тут провідні професіонали протягом трьох років навчають студентів усіх тонкощів лялькового театру – від розробки ляльки до самостійних проектів.
Мамо, я стану героєм онлайн-світу!
Програма: Етичний хакер
Заклад: Шотландський Абертейський університет
Шотландський Абертейський університет пропонує не просто стати програмістом або спеціалістом із кібербезпеки. Це – бакалаврська програма з «етичного хакерства». Також відомі як «білі хакери», такі люди мають на меті не зламувати банківські рахунки або системи, а якраз навпаки – протидіяти кіберзлочинності.
«Кіберзлочинність є загрозою, що зростає. У світі спостерігається стрімке зростання попиту на етичних хакерів – експертів, які вриваються в комп’ютерні системи і мережі, щоб знайти і виправити недоліки у безпеці», – мовиться на сайті програми.
Це – перша програма етичного хакерства у світі, переконує навчальний заклад. Сьогодні такі програми вже пропонують в кількох ВНЗ світу.
Мамо, мій спорт – комп’ютер!
- Програма: Кіберспорт
- Заклад: Стаффордширський університет
На відміну від поширеного уявлення, кіберспорт – це не просто «стрілялки», а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури.
На сайті Стаффордширського університету серед запропонованих програм можна знайти магістерську і бакалаврську програму з кіберспорту.
Програма пропонує ознайомитися з усіма тонкощами багатомільярдної індустрії у часи, коли призові фонди міжнародних чемпіонатів із кіберспорту сягають мільйонів доларів, а сама онлайн-трансляція змагань збирає біля моніторів мільйони глядачів.
І ні, тут не сидять цілями днями, граючи в ігри. Дисциплін для вивчення чимало, і легкими їх назвати складно. Тут політика і планування в галузі, і дисертації, і стратегії управління кіберспорт-арен.
Магістерська програма, наприклад, триває рік. «Станьте частиною першої магістерської програми у Британії з кіберспорту», – пишуть на сайті закладу.
Мамо, хочу три роки грати в гольф!
- Програма: Вивчення управління гольфом
- Заклад: Бірмінгемський університет
На цій програмі за партою сидіти точно не доведеться! Один з найбільших і найпрестижніших навчальних закладів Британії – Бірмінгемський університет – пропонує закінчити трирічну бакалаврську програму, яка навчить вас всьому, що пов’язано із гольфом.
«Наші випускники очолюють розвиток гольфу в усьому світі», – мовиться в описі програми. Серед предметів: технологія обладнання, фінансові показники, теорія тренування і методи дослідження.
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