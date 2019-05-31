Канабіс-експерт, гамбургеролог та інші незвичні навчальні програми

Освіта, і тим паче вища – це не завжди велика кількість книжок і сидіння за партою. Пропонуємо ознайомитися з кількома досить незвичними освітніми програмами, які змінюють усталені поняття про те, яким має бути навчання в університеті.

Мамо, хочу бути гамбургерологом!

Заклад: Університет McDonalds

Університет McDonalds Програма: Гамбургерологія

Університет гамбургеру – Hamburger University – це не жарт. Це – тренувальний центр компанії McDonalds. Причому якщо ви чуєте про нього вперше, знайте, він не новий – перший заснували ще у 1961 році.

Успіхом McDonalds завдячує не лише смакові своїх страв, але й великій кількості інших бізнесових тонкощів – наприклад, маркетингу. В цьому університеті, здається, знають, у чому саме секрет.

Але якщо ви вже палко забажали там навчатися, вас може засмутити інформація про те, що стати дипломованим експертом із гамбургерології зможе не кожен охочий. За повідомленнями деяких американських ЗМІ, потрапити туди навіть важче, ніж до Гарвардського університету, бо вони зараховують менш ніж 1% кандидатів.

Насправді навчання проводять для управлінського персоналу компанії у регіональних відділеннях і в самому університеті. Запропоновані курси призначені для підвищення кваліфікації і знань персоналу компанії. І ні, вони не тільки-но й роблять, що готують гамбургери протягом усього навчання – вони розвивають управлінські навички.

Мережа швидкого харчування стала першою ресторанною компанією у світі, яка заснувала свій всесвітній навчальний центр. Першими випускниками були 14 осіб, але зрештою навчання там пройшли вже понад 275 тисяч людей, як повідомляють в американському виданні Business Insider.

Перше у Східній Європі і восьме у світі відділення «університету» нещодавно відкрили у Москві, про що повідомляли російські ЗМІ.