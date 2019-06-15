«Закон медичному канабісу». Акція під Радою – фоторепортаж

Під Верховною Радою України пройшла акція «Закон – медичному канабісу! #МаршСвободи 2019». Активісти вимагали ухвалення законопроекту 10313 про використання конопель у медичній сфері. За планом, парламент має розглянути законопроект 11 липня.
Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, ФІОТ КПІ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики. Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «відео з йолки». Останнім часом багато фотографую: https://www.instagram.com/andriy.dubchak
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