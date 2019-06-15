«Закон медичному канабісу». Акція під Радою – фоторепортаж

6 «Я тут за тих людей, які сьогодні не можуть прийти через хвороби та за тих, хто вже не з нами. Я за те, щоб важко хворі могли піти з життя без болю. А також я тут за тих, хто ще може отримати адекватне лікування», – розповідає активістка Божена