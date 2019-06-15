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15 Червень 2019, Київ 21:17
Новини | Суспільство

«Закон медичному канабісу». Акція під Радою – фоторепортаж

Під Верховною Радою України пройшла акція «Закон – медичному канабісу! #МаршСвободи 2019». Активісти вимагали ухвалення законопроекту 10313 про використання конопель у медичній сфері. За планом, парламент має розглянути законопроект 11 липня.
В акції взяли участь близько півсотні людей
1 В акції взяли участь близько півсотні людей
Основна вимога &ndash; ухвалення законпроекту 10313, який регулює доступ українців до лікування медичним канабісом та препаратами на його основі
2 Основна вимога – ухвалення законпроекту 10313, який регулює доступ українців до лікування медичним канабісом та препаратами на його основі
&laquo;Законопроект зареєстровано і очікуємо на розгляд у першому читанні. Сьогодні ми закликаємо депутатів та політичні сили об&#39;єднатися і забезпечити фундаментальне право людей на життя. Близько двох мільйонів українців сьогодні потребують адекватного лікування препаратами на основі канабісу&raquo;, &ndash; стверджує Тетяна Кузьменко, речниця руху&nbsp;&laquo;Марш Свободи&raquo; &nbsp;
3 «Законопроект зареєстровано і очікуємо на розгляд у першому читанні. Сьогодні ми закликаємо депутатів та політичні сили об'єднатися і забезпечити фундаментальне право людей на життя. Близько двох мільйонів українців сьогодні потребують адекватного лікування препаратами на основі канабісу», – стверджує Тетяна Кузьменко, речниця руху «Марш Свободи»
 
За останні роки світові вчені, які досліджують коноплі, відкрили багато унікальних лікувальних властивостей цієї культури. Отримані результати призвели до масової зміни законодавства щодо медичного канабісу у багатьох західних країнах
4 За останні роки світові вчені, які досліджують коноплі, відкрили багато унікальних лікувальних властивостей цієї культури. Отримані результати призвели до масової зміни законодавства щодо медичного канабісу у багатьох західних країнах
Учасники акції були різного віку
5 Учасники акції були різного віку
&laquo;Я тут за тих людей, які сьогодні не можуть прийти через хвороби та за тих, хто вже не з нами. Я за те, щоб важко хворі могли піти з життя без болю. А також я тут за тих, хто ще може отримати адекватне лікування&raquo;, &ndash; розповідає активістка Божена
6 «Я тут за тих людей, які сьогодні не можуть прийти через хвороби та за тих, хто вже не з нами. Я за те, щоб важко хворі могли піти з життя без болю. А також я тут за тих, хто ще може отримати адекватне лікування», – розповідає активістка Божена
Демонстрували, як могли
7 Демонстрували, як могли
&laquo;У мого чоловіка посттравматичний синдром. Він біженець з Росії. Його там катували за участь та організації мітингу проти корупції. І ліки з конопель допомогли б йому більше аніж антидепресанти, які він приймає&raquo;, &ndash; каже учасниця акції Христина &nbsp;
8 «У мого чоловіка посттравматичний синдром. Він біженець з Росії. Його там катували за участь та організації мітингу проти корупції. І ліки з конопель допомогли б йому більше аніж антидепресанти, які він приймає», – каже учасниця акції Христина
 
Закордоном похідні канабісу успішно використовують для лікування багатьох хвороб &ndash; епілепсії, хвороби Альцгеймера, розсіяного склерозу, онкозахворювань, для зменшення больового синдрому. Крім того, похідними канабісу лікують гепатит С, діабет другого типу та інші захворювання
9 Закордоном похідні канабісу успішно використовують для лікування багатьох хвороб – епілепсії, хвороби Альцгеймера, розсіяного склерозу, онкозахворювань, для зменшення больового синдрому. Крім того, похідними канабісу лікують гепатит С, діабет другого типу та інші захворювання
Агітували і власною шкірою
10 Агітували і власною шкірою
&laquo;Ми за медичний канабіс, та за доступні ліки з нього!&raquo; &ndash; вигукують активісти Ярослав та Юлія, які приїхали на акцію з Харкова
11 «Ми за медичний канабіс, та за доступні ліки з нього!» – вигукують активісти Ярослав та Юлія, які приїхали на акцію з Харкова
&laquo;Підтримуємо реабілітацію та повний легалайз реліктової рослини коноплі. Виробництво з неї тканин та ліків &ndash; знеболювальних та антидепресантів&raquo;, &ndash; пояснюють Микита та Юля, активісти партії &laquo;Райдуга&raquo; &nbsp;
12 «Підтримуємо реабілітацію та повний легалайз реліктової рослини коноплі. Виробництво з неї тканин та ліків – знеболювальних та антидепресантів», – пояснюють Микита та Юля, активісти партії «Райдуга»
 
Серед інших вимог окремих учасників &ndash; декриміналізація курців канабісу
13 Серед інших вимог окремих учасників – декриміналізація курців канабісу
Це - не трембіта
14 Це - не трембіта
Ці коноплі - українські, відразу видно
15 Ці коноплі - українські, відразу видно
Акція завершилась мирно, поліція здебільшого спостерігала та цікавилася
16 Акція завершилась мирно, поліція здебільшого спостерігала та цікавилася
Учасники акції поклали перед парламентом квіти на знак вшанування пам&#39;яті чотирьох нацгвардійців, які загинули&nbsp; внаслідок вибуху гранати під час заворушень серпня 2015 року
17 Учасники акції поклали перед парламентом квіти на знак вшанування пам'яті чотирьох нацгвардійців, які загинули  внаслідок вибуху гранати під час заворушень серпня 2015 року
11 липня активісти планують провести ще одну публічну акцію. В цей день Верховна Рада має розглянути законопроєкт про легалізацію медичної марихуани
18 11 липня активісти планують провести ще одну публічну акцію. В цей день Верховна Рада має розглянути законопроєкт про легалізацію медичної марихуани
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Андрій Дубчак

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, ФІОТ КПІ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Останнім часом багато фотографую: https://www.instagram.com/andriy.dubchak

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