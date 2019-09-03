Зняття недоторканності – шлях до узурпації влади, Зеленський іде шляхом Януковича – Сергій Висоцький

Гості програми «Ваша Свобода»: депутат Верховної Ради України VIII скликання Сергій Висоцький; народний депутат України Василь Мокан («Слуга народу»); народний депутат України Вадим Івченко («Батьківщина»).

Сьогодні Верховна Рада України зняла недоторканність з народних депутатів. Рішення підтримали всі фракції, крім медведчуківського об’єднання – «Опозиційної платформи – За життя». Водночас президент України Володимир Зеленський пропонує парламентові ще кілька законопроектів, які, серед іншого, передбачають при цьому забрати мандати за прогули і «кнопкодавство».

Олександр Лащенко: Пане Мокан, ви голосували, поза сумнівом, за зняття депутатської недоторканності. Ваша аргументація?

Василь Мокан: На даному етапі рішення про зняття депутатської недоторканності саме в частині імунітету (у нас депутат захищений у тому, що стосується його безпосередніх повноважень, політичних висловлювань, голосувань) є абсолютно виправданим. Сьогоднішнє рішення абсолютно коректне і правильне. Коректно вживати термін «обмеження», а не «зняття». Бо зняття – це повне зняття, а ми обмежили.

Коректно вживати термін «обмеження», а не «зняття» (депутатської недоторканності). Бо зняття – це повне зняття, а ми обмежили.

Для мене особисто і для парламенту загалом це ще буде додатковим сигналом пришвидшитись, але водночас провести якісні зміни і вдосконалення реформ правоохоронної і судової системи для того, щоб навіть не виникало у майбутньому запитань і можливих ризиків стосовно зловживання відсутністю цього імунітету, щоб у нас депутат, який не порушує закон, який не помічений і не проводить якихось корупційних дій, був захищений законом, у тому числі і правоохоронними та судовими органами України.

У фракції перед тим, як виносити це рішення у зал на голосування, аналізували можливі ризики. Юридичний блок нас запевнив, що жодних застережень (я читав висновок КСУ, слова «застереження» там не знайшов) і ризиків, які могли би у висновку КСУ свідчити про неконституційність такого рішення, немає. В ОПЗЖ – у них станом на сьогодні 44 депутати. Для звернення, можливо, залучать когось із позафракційних нардепів. Таке звернення може в теорії бути. Але ми обов’язково зробимо цих антигероїв відомими всій Україні. І я впевнений, що у випадку такого звернення КСУ аргументи візьме стосовно того, що все було правильно і за законом. Принаймні, ми відстоюватимемо цю позицію у разі її оскарження.

Стосовно відповідальності за «кнопкодавство» і прогули. Настрій у нардепів – є запевнення, що воно набере більше ніж 300 голосів

По недоторканності взятий законопроект, ініційований саме Петром Порошенком. Це був найшвидший шлях проголосувати в цілому зміни до Конституції у цій частині. Тобто це був механізм найшвидшого ухвалення рішення.

Стосовно відповідальності за «кнопкодавство» і прогули – безумовно, розглядатимемо ці зміни до законодавства. Це довший шлях, тому що потрібно звертатися до КСУ, отримати висновок, проголосувати за основу і в цілому. Але воно також буде ухвалено. Настрій у нардепів – є запевнення, що воно набере більше ніж 300 голосів. Логіка дуже проста: пропускаєш засідання не тільки Верховної Ради, але й комітетів профільних без поважних причин – такому нардепові не місце у Верховній Раді. Це має слугувати правовою підставою для припинення депутатських повноважень. Те ж саме стосується не особистого голосування: порушення норми Конституції має мати також правові наслідки. Мова йде і про фінансові стягнення, і про адміністративну відповідальність, у тому числі розробляється механізм стосовно кримінальної.

– Пане Висоцький, чому тільки зараз на практиці це реалізується?

Президент Зеленський фактично почав дії для узурпації влади в Україні. Зняття депутатської недоторканності – це шлях до узурпації влади. Конституцію Зеленський фактично скасовує

Сергій Висоцький: За 28 років незалежності України приходили різного рівня сумлінності, чесності, проукраїнськості чи проросійськості депутати і політики, але вони були політиками – вони в принципі розуміли наслідки своїх дій. Вперше в історії України парламент сформований з людей, які ще два місяці тому в масі своїй не цікавилися політикою, не розуміють, що це, і не розуміють, що таке обрана посада. Використовуючи їхнє невігластво і відсутність політичного інстинкту як такого і розуміння відповідальності за свої вчинки, президент Зеленський фактично почав дії для узурпації влади в Україні. (Зняття депутатської недоторканності – ред.) – це шлях до узурпації влади. Конституцію Зеленський фактично скасовує, перетворюючи Україну на повністю «суперпрезидентську» республіку з усіма конституційними змінами, повністю руйнуючи парламентаризм як такий. Я стверджую, що Зеленський зараз йде шляхом Януковича.

Я голосував би проти (зняття депутатської недоторканності – ред.). Я за те, щоб депутати мали повну недоторканність. Якщо були прямі факти, то наше скликання знімало недоторканність. Це вже не питання до парламенту, чим це все закінчилося. Якимись недоліками, ненавистю українського суспільства до парламенту, яка завжди була генерована, у тому числі за допомогою ЗМІ, користуються люди, які хочуть узурпувати владу і фінансові потоки.

Новий Майдан чи масові протести – не зможуть бути захищені опозицією, бо опозиція не зможе доносити і захищати права суспільства, тому що вона буде заарештована

Зараз депутати з опозиції грають «у піддавки» з владою, яка їх буде знищувати за допомогою таких законопроектів. Коли дійде до громадян… Як це починалося в Росії чи в Білорусі. А дійде! Чомусь люди уявляють себе, коли ось ця приказка сталінська про «ліс рубають – тріски летять», у ролі «дроворубів», а не «трісок». Наприклад, буде новий Майдан чи масові протести – не зможуть бути захищені опозицією, бо опозиція не зможе доносити і захищати права суспільства, тому що вона буде заарештована.

Так само, як і з цим питанням щодо «кнопкодавства». Це політична відповідальність! Якщо партія «кнопкодавить», то це політична відповідальність цієї партії і виборців, які повинні вирішити, чи їм потрібна партія така, чи ні. Питання прогулів сесії – це також політична відповідальність. Бо парламент – це не фабрика, а це політичний орган, де повинна діяти політична відповідальність. Вони просто знищують парламентаризм як явище.

– Пане Івченко, ви сьогодні голосували за обмеження депутатської недоторканності? І ви згодні з тим, що те, що сьогодні відбувся зі скасуванням депутатської недоторканності крок до узурпації влади президентом Зеленським?

Вадим Івченко: «Батьківщина» сьогодні підтримала вже кінцевий варіант зняття депутатської недоторканності. Фракція у повному складі підтримала ініціативу президента Зеленського.

Ні президент, ні судді не зняли з себе недоторканність. І у депутатів тепер буде «челендж»: ми тепер слідкуватимемо, щоб правоохоронні органи не зловживали зняттям цієї недоторканності і не починали тиснути на депутатів

Фактично депутати сьогодні єдині. Ні президент, ні судді не зняли з себе недоторканність. І у депутатів тепер буде «челендж»: ми тепер слідкуватимемо, щоб правоохоронні органи не зловживали зняттям цієї недоторканності і не починали тиснути на депутатів, а фактично тиснути на законодавчий орган влади, під час відстоювання депутатами певних принципових і чесних позицій. Побачимо, наскільки президент хотів чесно зняти недоторканність, а не узурпувати владу та тиснути на депутатів як засіб прийняття тих рішень, які йому потрібні.

Розпочав цей процес Порошенко. Все ж таки країна змінилася у 2014 році. Але йому не вистачило до кінця політичної волі завершити цей процес. Політична воля з’являється тоді, коли приходить нова влада. Це буквально рік. Потім починаються домовленості, всі розсаджуються по своїх місцях і починають, як то кажуть, «працювати». Тому цей рік і будуть використовувати задля проведення саме таких речей.