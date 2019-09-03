ОПЗЖ хоче звернутися в КСУ щодо закону про обмеження недоторканності

Народні депутати з фракції «Опозиційна платформа – За життя» планують звернутися до Конституційного суду України щодо ухваленого парламентом закону про обмеження депутатської недоторканності, повідомив депутат від ОПЗЖ Василь Німченко.

«Будемо. Думаю, наступного тижня», – сказав він у кулуарах парламенту 3 вересня.

Німченко висловив упевненість у тому, що, крім членів фракції ОПЗЖ, під зверненням підпишуться й інші народні депутати.

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Депутат прогнозує, що до січня 2020 року, коли почне діяти закон про недоторканність, КСУ оприлюднить своє рішення.

Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив на відсутності підстав для звернення до Конституційного суду щодо закону про обмеження депутатської недоторканності.

«Рішення щодо його ухвалення повністю відповідає чинному законодавству: і політично, і юридично», – сказав Разумков.

3 вересня Верховна Рада обмежила депутатську недоторканність. За президентський закон про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів) проголосували 373 народних депутати.

Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.

Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.

Водночас Конституція й надалі гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.