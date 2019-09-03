Верховна Рада обмежила недоторканність народних депутатів України
Рішення підтримали 373 народні депутати при 300 необхідних.
Петро Порошенко, народний депутат 9-го скликання, лідер «Європейської солідарності»:
Зеленський: депутати не нестимуть відповідальності за політичні рішення
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що народні депутати не будуть нести відповідальності за політичні рішення, голосування чи публічні виступи у разі ухвалення законопроєкту про внесення змін до статті 80 Конституції України й обмеження їхньої недоторканності:
«Я хочу вкотре розвіяти всі міфи і політичні маніпуляції. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не нестимуть відповідальність за політичні рішення, голосування або будь-які політичні та публічні виступи».
Скасовувати чи не скасовувати – американські експерти про депутатську недоторканність
Ніхто не повинен бути над законом, ані депутат, ані президент, ані будь-який чиновник будь-якого рівня влади, каже старший експерт Фонду Маршалла Джонатан Катц: «Важливо, щоб всі несли відповідальність за свої дії. Починаючи від президента країни до чиновників всіх щаблів влади. За умови, що це не робиться заради переслідування політичних опонентів».
Заступник директора Інституту Кеннана Вільям Померанц говорить: «Такий крок призведе до того, що депутати будуть змушені переорієнтуватися. У тому сенсі, що вони балотуватимуться в парламент не для того, щоб отримати імунітет для проведення різноманітних незаконних оборудок, як це було у минулому... Скасування імунітету призведе до виникнення більш ефективного та менш корумпованого парламенту».
«Скасування депутатського імунітету повинно відбутися разом із реформами, які гарантуватимуть незалежність прокурорів та судів, що історично було проблемою в Україні», – зауважує старший експерт Центру європейської політики Браян Вітмор.
Старший експерт Інституту Східноєвропейських досліджень Андреас Умланд каже: «За інших умов я би погодився, що парламентарі повинні мати імунітет, поки вони працюють у парламенті, але за пострадянських умов в Україні та інших колишніх республіках Радянського Союзу я підтримую відмову від недоторканності, тому що вона спотворює політичний процес. Зеленський та його однопартійці заявляють, що зараз в Україні починається нова епоха, з новим парламентом, з новим президентом, і таке фундаментальне рішення, яке по-новому визначатиме роботу парламенту, якраз і стане ознакою початку нової ери».
Рада почала розглядати обмеження депутатської недоторканності. Для ухвалення рішення необхідно 300 голосів.
Верховна Рада планує обмежити недоторканність народних депутатів – порядок денний
Верховна Рада на своєму засіданні 3 вересня планує обмежити недоторканність народних депутатів, свідчить оприлюднений на сайті парламенту порядок денний. Для ухвалення рішення необхідно 300 голосів.
У першому читанні законопроєкт про внесення змін до статті 80 Конституції ухвалили в ніч на 30 серпня. За це проголосували 363 народні депутати.
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