Скасовувати чи не скасовувати – американські експерти про депутатську недоторканність

Ніхто не повинен бути над законом, ані депутат, ані президент, ані будь-який чиновник будь-якого рівня влади, каже старший експерт Фонду Маршалла Джонатан Катц: «Важливо, щоб всі несли відповідальність за свої дії. Починаючи від президента країни до чиновників всіх щаблів влади. За умови, що це не робиться заради переслідування політичних опонентів».

Заступник директора Інституту Кеннана Вільям Померанц говорить: «Такий крок призведе до того, що депутати будуть змушені переорієнтуватися. У тому сенсі, що вони балотуватимуться в парламент не для того, щоб отримати імунітет для проведення різноманітних незаконних оборудок, як це було у минулому... Скасування імунітету призведе до виникнення більш ефективного та менш корумпованого парламенту».

«Скасування депутатського імунітету повинно відбутися разом із реформами, які гарантуватимуть незалежність прокурорів та судів, що історично було проблемою в Україні», – зауважує старший експерт Центру європейської політики Браян Вітмор.

Старший експерт Інституту Східноєвропейських досліджень Андреас Умланд каже: «За інших умов я би погодився, що парламентарі повинні мати імунітет, поки вони працюють у парламенті, але за пострадянських умов в Україні та інших колишніх республіках Радянського Союзу я підтримую відмову від недоторканності, тому що вона спотворює політичний процес. Зеленський та його однопартійці заявляють, що зараз в Україні починається нова епоха, з новим парламентом, з новим президентом, і таке фундаментальне рішення, яке по-новому визначатиме роботу парламенту, якраз і стане ознакою початку нової ери».