Верховна Рада обмежила депутатську недоторканність

Верховна Рада обмежила недоторканність народних депутатів України.
Рішення підтримали 373 народні депутати при 300 необхідних.
Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.
Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.
Водночас Конституція й надалі гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
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