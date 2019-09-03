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03 Вересень 2019, Київ 12:25
Новини | Політика

Верховна Рада обмежила депутатську недоторканність

Рішення підтримали 373 народні депутати

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Верховна Рада обмежила недоторканність народних депутатів України.

Рішення підтримали 373 народні депутати при 300 необхідних.

Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.

Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.

Водночас Конституція й надалі гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

/**/ /**/ /**/ Під час першого засідання Верховної Ради України 9-го скликання. Київ, 29 серпня 2019 року
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